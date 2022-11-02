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Kripto para piyasası durgun bir hareket dergilerken, az bilinen bir altcoin sürpriz rallisi ile odak noktası haline geldi.

Mask Network (MASK), Yüzde 80 Artış Kaydetti!

Piyasa değeri düşük bir altcoin, dünyanın en büyük borsası Binance tarafından yapılan bir duyurunun hemen ardından yükselmeye başladı. Önde gelen borsa, Bluebird Index adlı yeni bir kalıcı sözleşme başlattığını söylüyor. Endeks, Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) ve Mask Network (MASK) fiyatlarını takip ederek 25 kata kadar kaldıraç sağlıyor. Duyuru, MASK’ın fiyatını yaklaşık üç saat içinde %80’lik bir artışla 2,30 dolardan 4,16 dolara kadar yükseltti. Bluebird Endeksi, Twitter ve Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisine atıfta bulunuyor gibi görünüyor. Binance, Musk’ın Twitter’ı devralması için 500 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu endeks, Twitter’ın geleceğinde BNB ve MASK’ın nasıl bir rol oynayabileceğine dair anlık spekülasyonları tetikledi.

Mask Network, kendini Web3 özelliklerini Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına getirmek için tasarlanmış bir ağ olarak tanımlıyor. Platformun özellikleri arasında, ödemeler ve bahşiş, merkeziyetsiz varlık ticareti, NFT ticareti ve merkeziyetsiz dosya depolamayı içerir. MASK, Ethereum ağı üzerinde çalışır ve ayrıca Polygon ve BNB Chain üzerinde de yayındadır. Altcoin, protokolün aktif kullanıcılarını ödüllendirmek ve kullanıcılara yönetimde söz hakkı vermek için tasarlanmıştır. 2021 yılının Şubat ayında başlatılan proje, büyük ilgi gördü. MASK, an itibariyle 3,67 dolardan işlem görüyor. Gizemli altcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 30.44 dolardan yaklaşık %88 düştü.

DOGE Etkisi: Ufukta Altcoin Sezonu mu var?

Salı günü Musk, Twitter’da yine DOGE paylaşımı yaparak, meme coin’e ivme kazandırdı. Musk Etkisi geçmişte de işe yaradı. Dünyanın en zengin insanının desteklediği bir proje kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, DOGE en popüler kripto paralardan biri olmaya devam ediyor.

ABD’liler bunun en büyük sebebinin Musk olduğunu söylüyor. Delphi Digital analisti Priyansh Patel şu açıklamayı yaptı: