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Blockchain teknolojisi giderek ana akım haline gelirken, özellikle birkaç şirket büyük başarılara imza atıyor.

AB Blockhain Forumu’ndan IOTA’ya Ödül!

Blockchain firması IOTA (MIOTA), Nesnelerin İnterneti (IoT) için dağıtılmış defter çözümleri sunmasıyla bu sektörde ön plana çıkıyor. IOTA, diğer projelerin kullandığı şekilde blok zinciri kullanmamaktadır. IOTA, farklı türde bir blok zinciri vizyonuna sahip ve Tangle adı verilen kendi onaylayıcı düğüm sistemini tasarlamaya başladı. Defter işlem depolaması için yönlendirilmiş bir grafikten (DAG) yararlanan IOTA‘nın çalışma şekli, geleneksel blok zinciri uygulamalarından biraz farklıdır. Almanya merkezli blok zinciri kuruluşu, AB Blockhain Forumu 343 şirket arasında yaptığı değerlendirmede IOTA’yı Almanya’nın dikkate değer blok zinciri şirketlerinden biri olarak seçti.

IOTA, bu önemli ödülden memnuniyet duyduğunu yakın tarihli bir tweet’te açıkladı. AB Blockchain Forumu raporunu paylaşan firma bir tweet’te “IOTA Vakfı’nın EU Blockchain tarafından Almanya’daki 10 önemli blockchain şirketinden biri olarak seçildiğini görmekten mutluyuz” ifadesini kullandı. Kritik rapor, Avrupa Birliği içindeki blok zinciri ekosisteminin durumu hakkında güncellemeler sağlamayı hedefliyor. Rapor, blok zinciri sektörünün karşı karşıya kaldığı yeni sorunları ve Almanya dahil olmak üzere AB içindeki her ülkede endüstrinin büyümesini inceliyor. Almanya hakkındaki raporunun bir parçası olarak, AB Blockchain Forumu, ülkede sektörde önemli izler bırakan on önemli blok zinciri kuruluşunu vurguladı. IOTA, diğer dokuz Alman şirketi arasında yer almayı başardı. AB Blockchain Forumu, 343’ten fazla blockchain kuruluşunun Almanya’da faaliyet gösterdiğini ifade etti, ancak IOTA ve 9 şirket listeye girmeyi başardı.

Alman Enerji Bakanlığı da IOTA’yı Seçti!

Almanya merkezli diğer dokuz önemli blockchain firması arasında BitsCrunch, peaq, BigchainDB, Nuri, Energy Web Foundation, Finoa, Chainflip, Aragon ve Unstoppable Finance yer alıyor. Rapor, bu önemli şirketleri ön plana çıkarırken, Alman blok zinciri sektörünün geliştiğini de vurguladı. Rapordan elde edilen verilere göre, Almanya’daki blockchain şirketi, ülke nüfusunun %0,2’sini oluşturan yaklaşık 150.000 gözlemci içeriyor.

2017 yılında kurulan IOTA Vakfı, Nesnelerin İnterneti’ndeki makineler arasında üst düzey iletişim ve ödeme hizmetleri sağlamayı amaçlayan IOTA protokolünü geliştiren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Büyük ölçüde benzersiz çalışma modu ve kayda değer büyüme hamleleri nedeniyle, blok zinciri şirketi, küresel blok zinciri sahnesinde saygın bir şirket haline geldi. Geçen yıl, Avrupa Blockchain Hizmetleri Altyapısı (EBSI), IOTA‘yı en başarılı yedi kuruluştan biri olarak seçti. Ayrıca, geçen yılın Ağustos ayında Bloomberg Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan IOTA’nın Tangle ağını SUSEE projesinin arkasındaki ana teknoloji olarak seçme kararını bildirdi.