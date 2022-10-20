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FTX destekli proje Aptos (APT) piyasaya sürülmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yarattı. Ancak güncel veriler, büyük önem teşkil ediyor.

Aptos, Sosyal Platformlara Hakim Durumda!

Airdrop ile ilgili artan güvenlik endişeleri ve sert fiyat düşüşü nedeniyle topluluğun hevesi kursağında kaldı. Bununla birlikte, analitik şirketi Lunar Crush tarafından yayımlanan verilere göre, Aptos şu anda sosyal medya platformlarında zirvede yer alırken, sosyal hakimiyet metriği ivme kazanıyor. Bu durum, fiyat üzerinde olumlu etki yaratabilir. Şirkete göre, Aptos çok kısa bir süre önce piyasaya girmesine rağmen, yatırımcıdan büyük ilgi görüyor. Veriler, Aptos’nun sosyal aktivitesinde 24 saatten kısa bir sürede muazzam bir artış olduğunu gösteriyor. Lunar Crush raporundan elde edilen veriler, Aptos’un sosyal medyadaki etkinliğinin arttığını ortaya koyuyor ve son 24 saatte %30,503’lük bir artış olduğunu gösteriyor.

Ayrıca kripto para topluluğu içindeki Aptos’a dair paylaşımlar son 24 saat içinde %121.650 gibi büyük bir artışla, an itibariyle 131.490’a yükseldi. Ayrıca, Aptos sosyal etkileşimleri 271.45 milyonluk devasa bir değere ulaştı. Aptos’un Lunar Crush platformundaki performans puanı, varlığın 43/100 puana yükselmesiyle son 24 saat içinde %7 arttı. Aptos, 219 bin tweet ile iş ve finans kategorisinde Twitter’da trend oluyor. Aptos’un artan sosyal hakimiyeti, token’a ana akımdan daha fazla dikkat çekecek ve yatırımcı ilgisini artıracak.

Zaman Gösterecek..!

Aptos ekosistemindeki endişeler artarken, projeye dair şok eden veriler yayımlandı. Yakın zamanda Binance Smart Chain ve Ethereum da dahil olmak üzere birden fazla zincirde yeni bir gizemli Aptos token basıldı. Şimdiye kadar, Twitter’da Aptos’ya yönelik tepkiler ise olumuz oldu. Önde gelen trader’lar ellerindeki APT’leri satacaklarını açıkça dile getirdiler. Tanınmış bir trader olan Jay FTX, projeyi bir aldatmaca olarak tanımlarken, APT’nin işe yaramaz bir shitcoin olduğunu iddia etti.

Analist Mac ve bazı trader’lar ise token hakkında daha somut bir fikir elde etmek ve değerlendirme yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Aptos, yalnızca Andreessen Horowitz (a16z) ve FTX’ten 350 milyon dolar fon topladı. Bu nedenle uzun vadede yatırımcılar APT’nin büyük başarılara imza atacağına inanıyor.