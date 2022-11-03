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Dikkat! Aptos’da (APT) Tehlike Çanları Çalıyor!

Piyasalara hızlı başlangıcıyla adını duyuran kripto para birimi Aptos'da (APT) tehlike çanları çalıyor! Düşüş derinleşecek mi?
23:24
3 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz haftalarda fiyat artışıyla piyasalara bomba gibi düşen Aptos’un (APT) fiyatı 23 Ekim’den beri düzeltme içerisinde. Kripto para biriminin fiyatında yaşanan düzeltme sona erecek mi?

Aptos Destek Bölgesi

Aptos’un fiyat hareketi 23 Ekim tarihinde 10.33 dolara ulaştığından beri azalan paralel kanal içinde bir düşüyor. Kripto para birimindeki aşağı yönlü hareket 2 Kasım tarihinde 7,12 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Yaşanan düşüşün ardından gelen yükseliş hareketi 7,15 doları bir destek bölgesi olarak doğrulamaya yol açtı. Kripto para biriminin fiyatında yeniden bir yükseliş ivmesi etki gösterirse bir sonraki en yakın direnç 8.34 dolar seviyelerinde olabilir. Ancak yaşanan gelişmelere rağmen APT fiyatı henüz kanalın ortasının üzerine çıkmadı. Belirtilen seviyenin aşılması durumunda yükseliş hareketi başlayabilir. Ayrıca günlük göreceli güç endeksi (RSI) hala düşüşte ve 50’nin altında yer alıyor.

Düşüş Derinleşecek Mi?

Bununla birlikte uzun vadeli bir düzeltici modelde alım satım yapılmasına rağmen Aptos’un yukarı yönlü bir fiyat tahminine işaret eden hiçbir işaret olmadığı iddia ediliyor. Ayrıca 7.15 dolar yatay alanının altında gerçekleşecek bir günlük kapanış, düşüşü hızlandırabilir ve yeni dip seviyelere yol açabilir. 23 Ekim tarihinden bu yana yaşanan düşüş, karmaşık bir düzeltme modeline benzediği söyleniyor. Ayrıca önemli ölçüde uyumluluk ve hareketin kanal içinde yer alması bu olasılığı desteklediği öne sürüldü.

Varsayım doğruysa bu durum Aptos fiyatının bir WXYXZ düzeltmesinin Z Dalgasında olduğu anlamına gelebilir. Y dalgası en uzun olduğundan, W ve Z dalgalarının 1:1 oranında olması mantıklı sayılabilir. Bu durum minimum fiyatın 6.50 dolara kadar ulaşmasına sebep olabilir. Ayrıca belirtilen alan yukarıda bahsedilen kanalın destek hattı ile örtüşmekte. Bu birleşme nedeniyle, belirtilen seviyede bir düşük fiyata ulaşılması daha olası olduğu öne sürülüyor. Varsayımın tersine, kanalın direnç çizgisinin üzerinde bir kırılma, APT adına düşüş eğilimi gösteren kısa vadeli fiyat tahminini geçersiz kılabilir.

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