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Dikkat! Analitik Şirketi 3 Kanıt Sundu! Bu Altcoin Yakında Patlamaya Hazır!

Kripto para piyasası yerinde sayarken, önde gelen bir analitik şirketi zincir üstü verilere atıfta bulunarak popüler altcoin'in ivme kazanabileceğine dikkat çekti. 
11:40
29 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yerinde sayarken, önde gelen bir analitik şirketi zincir üstü verilere atıfta bulunarak popüler altcoin’in ivme kazanabileceğine dikkat çekti.

Santiment: Cardano ve Birikim Süreci!

Analitik şirketi Santiment tarafından açıklanan verilere göre, Cardano (ADA) fiyatı olması gerekenden daha düşük seviyelerde. Rapor, ADA’nın değerinin daha fazla olması gerektiğine dikkat çekiyor. Santiment verileri, köpekbalığı ve balina birikiminde keskin bir artışın meydana geldiğini vurgularken, kapitülasyon sürecinde ise bir azalma olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle, 100.000 ile 1 milyon ADA tutan köpekbalığı adresleri ve 1 milyon ile 10 milyon ADA tutan balina adresleri  arasında artan bir birikim modeli fark edildi. Bu birikim eğilimi, FTX krizinden sonra aşamalı olarak yükselmeye devam etti. Sonuç olarak, balina adres bakiyesi, 2 ayın en yüksek seviyesi olan 5,55 milyar ADA’ya yükseldi. Üstelik köpekbalıkları, fiyat düşüşünden bu yana daha yoğun bir şekilde birikim yapıyor. Bu adresler, 11 Kasım’dan bu yana milyonlarca ADA biriktirdi. Bu gruptaki yatırımcılar 5,91 milyar ADA tutuyor. Ağ, bu değere en son Mayıs başında tanık oldu. Santiment ayrıca, köpekbalığı adreslerinin 7 hafta içinde varlıklarına 83 milyon dolar değerinde ADA eklemesi nedeniyle bu büyüme modelini vurguladı.

Santiment’e göre, birikimdeki keskin artış,  Cardano‘nun fiyatını etkileyebilir. Ayrıca, FTX krizinin başlangıcındaki önemli bir satışın ardından, ADA yatırımcıları varlıklarını ellerinde tutmaya başladı. Bu durum satış baskısının sona erdiğini gösteriyor. Santiment Gerçekleşen Kâr/Zarar metriğine dikkat çekerek, önemli ölçüde bir toparlanmanın meydana geldiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, mevcut indirimli fiyatı nedeniyle, yatırımcılar daha fazla ADA satın alma eğiliminde olabilir. Talepteki artış, ADA’nın gücüne katkıda bulunarak önemli bir ralliye yol açabilir. ADA  son 24 saat içinde %4,52 düşüşle an itibariyle 0,2452 dolardan işlem görüyor.

Cardano CEO’su Kritik Soruyu Yanıtladı!

Cardano (ADA) CEO’su Charles Hoskinson, Cardano‘nun kullanım durumunun artmaya devam etmesi ve güncellemelerin hayata geçirilmesi durumunda ADA fiyatının değer kazanacağını söyledi. Kripto para piyasası son zamanlarda büyük değer kaybı yaşarken, ADA da bekleneni veremedi. ADA yatırımcıları, hayal kırıklıklarını çeşitli sosyal medya platformlarında dile getirmeye devam ediyor. Kasım 2021’de 3,1 dolara yükselen ADA, bugüne kadar %85’ten fazla düşüş yaşadı ve birçok yatırımcıyı önemli kayıplara sürükledi. Birçok yatırımcı, ADA fiyatının yakın gelecekte tekrar yükseleceği konusunda hala iyimser olsa da, ekosistemin çabaları sorgulanmaya başlandı

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