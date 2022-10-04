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Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, baina davranışarını inceleyen teknik analist popüler altcoin için uyarıda bulundu.

Ethereum: Balinalar İş Başında!

Ethereum, Merge güncellemesinin ardından bekleneneni veremedi. Hisse Kanıtı (PoS) sistemine geçen ETH’nin kurumsal yarıtım alması ve daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyordu. Önde gelen kripto analitik şirketlerinden CryptoQuatnt Ethereum balinalarına ve fiyatına dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Geçmişteki balina davranışlarını ve fiyatı izleyen platform, pump/dump uyarısında bulundu. CryptoQuant analistlerinden Crypto Sunmoon, Borsa Giriş/Çıkış ve Net Akış metriğine dikkat çekti. Analiste göre, balinalar borsaya Ethereum taşıyor ve daha yüksek bir fiyata satmak için fiyatları yükseltiyor. Kritik grafikta gözlemlenebileceği gibi, borsalardaki Ethereum akışındaki artış sürekli olarak ETH fiyat artışına neden oldu. Bu model 2020’den beri yanılmadı. Sunmoon’a göre bu, balinaların varlığın fiyatını yükseltmek için borsalara büyük miktarlarda Ethereum yatırmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte, Ethereum fiyat artışı kaydettiğinde balinalar coin’lerini daha yüksek fiyata satıyorlar.

Ayrıca, Ethereum ağının PoS sistemine başarılı geçişi döneminde aynı metrikte benzer şekilde keskin bir artış görülmüştü. 15 Eylül’deki Merge güncellemesinin ardından, o sırada 1.600 dolarlık destek seviyesinin üzerinde işlem gören ETH, ani bir düşüş yaşadı. ETH, önce 1600 daha sonra ise 1.500 doların altına düştü. Sonunda ETH 18 Eylül’de 1.400 doların altına düştü ve o zamandan beri bu seviyenin üzerinde işlem görmedi.

Satış Baskısı Riski!

Borsa Net Akış metriğinde modelinde aynı artış gözlemlendiğinden, birçok analist bunun sonucunda bir fiyat artışı bekliyor. Bununla birlikte, analist Sunmoon, ETH için yükseliş işareti olmadığı için durumun böyle olmayabileceğini iddia ediyor. Analist “Şu anda herhangi bir yükseliş sinyali görmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Kritik metrik hala yükselen bir değer gösteriyor ve bu da yatırımcılar üzerinde genel olarak artan bir satış baskısı olduğunu gösteriyor.

ETH, iki hafta boyunca 1.300 dolardaki desteği koruyarak ivme kazanmaya başladı. Analistere göre. ETH fiyatı bu yükselişte devam ederse, lider altcoin çok geçmeden 1.400 dolardaki direnci geçebilir. Fed’in faiz artımarı, makroekonomik şartlar ve resesyon riski kripto para piyasasının önündeki en büyük engel olarak nitelendiriliyor.