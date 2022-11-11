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  •   Dikkat! Analistlerden Kritik Açıklama: FTT Öldü! Bu Altcoin 30X Yapabilir!

Dikkat! Analistlerden Kritik Açıklama: FTT Öldü! Bu Altcoin 30X Yapabilir!

FTX krizi Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerin büyük oranda darbe almasına neden olurken, önde gelen bir analist ve fon yöneticisi bu altcoin'in potansiyeline dikkat çekti!
15:30
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizi Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin büyük oranda darbe almasına neden olurken, önde gelen bir analist ve fon yöneticisi bu altcoin’in potansiyeline dikkat çekti!

Ben Armstrong: Solana, Sadece ‘Pause’  Tuşuna Bastı!

BitBoy kripto olarak da bilinen Youtuber ve analist Ben Armstrong, FTT‘nin artık ölü bir token olduğunu vurgularken, Solana’ya dair de çarpıcı açıklamalar yaptı. Armstrong, kripto topluluğuna, iflasın eşiğinde olan FTX borsasının CEO’su Sam Bankman-Fried’in Solana’nın büyük bir savunucusu olduğunu hatırlattı. Yine de, bu duruma  rağmen, ‘SBF Solana değil” şeklinde kısa ve öz bir yorum yaptı. Bu nedenle, Armstrong, Solana’yı Bankman-Fried’den ayırarak, FTX’in çöküşünün Solana’yı uzun vadede etkilemeyeceğini ortaya koyuyor.

Üstelik ünlü YouTuber, Solana’nın şu anda düşüş eğiliminde olmasına rağmen, toparlanma potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca, Solana ekosisteminin gücüne işaret eden Armstrong, paylaştığı bir tweet’te, “Bence SOL ölü değil. Şu anda daha sadece “duraklama” sürecinde gibi.” açıklamasını yaptı. Solana’nın geçmişteki fiyat hareketine bakıldığında, Armstrong’un iyi bir tahminde bulunduğu görülüyor. Aşağıda gösterilen grafiklere göre Solana bir yükseliş trendinden geçiyor. Boğalar fiyatları zorlamaya devam ederse Solana Direnç 1’i kırmaya çalışabilir. Ayrıca, boğalar Direnç Seviyesi 1’in üstesinden gelmeyi başarırlarsa, Direnç seviyesi 2’yi hedefleyecekler. Uzmanlar, SOL’un yeniden ivme kazanabileceğine dikkat çekiyor.

Solana, Neden Ayakta Kalmayı Başaracak?

İlginç bir şekilde, bir fon yöneticine  göre Solana büyük bir sürpriz yapabilir. Armstrong’un gönderisine yorum yapan yönetici, Solana’nın bunu başarmasının nedenlerini sıraladı ve SOL’un önümüzdeki döngüde 20x-30 getiri sağlayabileceğini belirtti. Fon yöneticisi, Solana‘nın ağ merkezsizleşmesi için bir ölçü olan Nakamoto Katsayısı’nda 3. sırada yer alması nedeniyle Solana’nın merkezileştirilmesiyle ilgili sorunun olmadığını belirtiyor.

Ek olarak, kullanıcı başka sebepler belirtirken Solana’daki NFT sürecinin başarılı olduğunu paylaştı. Ayrıca kullanıcı, 2023’ün başlarında ağ kesintisi riskini neredeyse ortadan kaldıracak bir güncelleme olacağını söyleyen Solana‘nın kurucusu Anatoly’den alıntı yaparak iyimser tahminini destekledi. Uzmanlara göre, ABD’de faiz oranları düşerken, Fed’den gelecek daha güvercin bir para politikası kripto paralara ivme kazandırabilir. FTX krizinin çözülmesi de büyük önem teşkil ediyor.

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