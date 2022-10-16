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Önde gelen bir kripto para analisti Jason Pizzino, Solana (SOL), Fantom (FTM) ve Cardano (ADA) hakkında yorumlarını paylaşarak yatırımcıları uyardı.

Solana ve FTM’de Kritik Seviye

Uzman isim Jason Pizzino Youtube üzerinden 276.000 Ethereum’a (ETH) rakip olarak gösterilen akıllı sözleşme protokolü Solana’nın 29 dolar fiyat seviyesinin altına gerilerse önümüzdeki süreçte ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyararak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Solana 29 dolar seviyesinin altında kapanırsa. Bu durum biraz daha fazla sorun olacak ve muhtemelen 25 ila 26 dolar arasındaki bir önceki düşük seviyeye doğru yönelecek. Yani burada gün sonu kapanışı ve ardından Solana için hafta sonu kapanışında dikkat etmek istediğimiz seviye bu. Aksi takdirde, Solana adına işler karışabilir.

Solana’nın ardından kıdemli analist Jason Pizzino, Fantom’u ( FTM ) ele alıyor. Kripto para piyasasının da devam eden düşüş trendi nedeniyle popüler altcoinde de düşüş hareketinin devam edebileceğini öne süren analist açıklamalarında şunları söyledi:

Fantom yeni dip seviyelerini test etti… Oldukça zayıf görünüyor. Ancak tepeden şu anki en düşük seviyeye olan yolculuğunda yaklaşık %94,6 oranında bir düşüş yaşadı. Bence çoğu altcoinde olduğu gibi Fantom’un da biraz daha zamanı var. Eğer mevcut konumdan biraz daha düşerse, 0,10 doların altına herhangi bir bölgeye gidebilir. Şu anda 0,20 dolar, bu da mevcut fiyattan %50 oranında daha düşük bir seviye…

“Yüzde 50 Kayıp Olabilir”

Son olarak bir diğer akıllı sözleşme platformu olan Cardano’yu ele alan uzman isim, ADA’nın son aylardaki temel büyümesinden bağımsız olarak, çizelgelerin önemli bir destek seviyesini koruyamaması durumunda büyük miktarlarda satış olayının fitilinin ateşlenebileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Son kapitülasyon bölgesi: ADA için bu değere baktım, 0.17 ile 0.33 dolar arasında ve şu anda en düşük seviyeler 0.35 dolar. ADA 0,38 dolar seviyesine tutunamazsa, muhtemelen belirtilen bölge ile 0,26 dolar arasında bir eğilim gösterecek… Oldukça hızlı bir şekilde yaklaşık 0,38 ila 0,40 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Aksi takdirde, biraz daha zor zamanlar geçireceğiz ve muhtemelen önümüzdeki aylarda daha düşük fiyatlar gelebilir.

Cardano yazı kaleme alındığında 0,367 dolar seviyesinden işlem görüyor. Pizzino’nun hedefine doğru bir hareket, ADA için %53 oranının üzerinde bir aşağı yönlü hareketi temsil ediyor.