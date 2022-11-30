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Dikkat! 2 Ünlü Platformdan Kritik SHIB Tahmini! Noel’de Bu Seviyeler Gelebilir!

Batı dünyası için büyük önem arz eden Noel tatili yaklaşırken, iki platformdan Shiba (SHIB) fiyat tahmini geldi. 
16:00
30 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Batı dünyası için büyük önem arz eden Noel tatili yaklaşırken, iki platformdan Shiba Inu (SHIB) fiyat tahmini geldi.

CoinCodex Tahmini!

2022 sona ererken, Shiba ınu ve Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’ler yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Kripto para yatırımcısının kısa sürede zengin olma hayallerinin baş mimarı olarak nitelendirilen SHIB, bu sene bekleneni veremedi. Kasım ayını geride bırakırken, SHIB’in bu seneyi hangi seviyede bitireceği ise merak konusu oldu.  Finbold raporuna göre, son iki Noel’de Shiba Inu, yıldan yıla  istikrarlı bir artış kaydetti. Bununla birlikte, birkaç teknik analiz  göstergesine işaret eden CoinCodex.com tahminine göre, SHIB Noel’de 0,0000090 dolar seviyesinde olacak.  SHIB, an itibariyle 0,0000093 dolardan işlem görüyor. 25 Aralık 2021’de yani geçen seneki Noel’de SHIB, 0,0000036 dolardan işlem gördü. SHIB, 2020’deki Noel’de 0,000000000133 dolar değerinde idi. Meme coin,  yıldan yıla yaklaşık %100 artış kaydetti.

Bu yılki Noel’e yaklaşırken, piyasa durumunun 2021’e kıyasla düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirtmekte fayda var. Geçen yıl, genel olarak kripto sektörü bir boğa koşusu içindeydi. SHIB, önde gelen kazananlardan biri olarak ortaya çıkarak tarihi yüksek seviyelere tırmanıyordu. Fed’in faiz politikası, FTX krizi ve  Terra (LUNA) ekosisteminin çökmesi de SHIB fiyatına darbe vurdu. Mevcut piyasa koşullarında, SHIB henüz istenileni veremedi. Meme coin, Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra artış kaydetti. Satın almayla birlikte, bir SHIB destekçisi olan Musk’ın token’ı sosyal medya platformuna dahil edebileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı

CoinMarketCap Tahmini!

CoinMarketCap’teki SHIB topluluğu, 2022’nin sonuna doğru yaklaşırken, SHIB’in fiyatına yönelik beklentiler konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Topluluk SHIB’nin 31 Aralık’a kadar 0,000011 dolardan işlem göreceğini belirtti. Bu, mevcut fiyattan  %19’luk artış anlamına geliyor. SHIB kasvetli bir Noel dönemine girerken, yakımlar, ortaklıklar ve yeni projeler katalizör olabilir.  Ayrıca SHIB yatırımcı sayısı 2022’de 100.000’den fazla artarak, 1.249.790’e ulaştı.

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi.

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