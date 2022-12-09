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Diğerleri Kan Kaybederken, O Altcoin Projesi Yükseldi! Fark Attı!

Ethereum (ETH) ve Ethereum uyumlu olmayan zincirler için kripto para geliştiricilerinin aktivitesi yıl boyunca önemli ölçüde düştü. O altcoin projesinin geliştirici aktivitesi ise artarak önemli bir çıkış yaptı.
10:30
9 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) ve Ethereum uyumlu olmayan zincirler için kripto para geliştiricilerinin aktivitesi yıl boyunca önemli ölçüde düştü. Geliştirici aktivitesi tipik olarak genel zincir üstü faaliyeti ve fiyatlanmayı yansıtır. Ethereum ölçeklendirme platformu Arbitrum, 2022’nin ikinci yarısında konuşlandırılan sözleşme sayısında önemli artışlar gördü.

Geliştirici Aktivitesi

The Block’un sağladığı verilere göre, EVM olmayan zincirler veya Ethereum ile kolayca uyumlu olmayan zincirler için haftalık aktif geliştirici aktivitesi en önemli düşüşünü gördü. Ethereum ve Ethereum uyumlu zincirlerde de geliştirici aktivitesinde önemli düşüşler görülürken, Ethereum’un kendisi hala tüm geliştirici aktivitesi içinde önemli bir paya sahip.

Electric Capital’e göre, geliştirici aktivitesi bir Blockchain ağının sağlığını ölçmek için kullanılan bir metriktir; daha spesifik olarak, kullanıcılara değer katan kilit uygulamalar geliştiren geliştiricilerin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Daha fazla aktivite daha fazla kullanıcı çekebileceğinden ve bu da daha fazla geliştiriciyi çekeceğinden, metrik her iki şekilde de kartopu etkisi yaratabilir.

The Block’un araştırma analisti Kevin Peng, geliştirici aktvitesinin genellikle genel zincir üstü aktiviteyi ve fiyatlanmayı yansıttığını söyledi. Bu yıl olduğu gibi ekosistemden ciddi para çıkışları olduğunda, yeni projeleri ve geliştiricileri finanse etmek için daha az para kalır. Böylece geliştirme konusunda hızlı geri dönüşler için de daha az teşvik söz konusu olur.

Arbitrum’un Yükselişi

Gokustats’a göre, EVM ve EVM olmayan zincirlerdeki aktiviteler önemli ölçüde düşmüş olsa da, Ethereum ölçeklendirme platformu Arbitrum üzerinde konuşlandırılan benzersiz sözleşmeler dördüncü çeyrekte önemli artış görüldü. The Block’un sağladığı veriler, bunun nedeni olarak Haziran sonunda zincir üstündeki işlem maliyetlerinin yükselmesine ve günlük işlem sayısında tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden olan Arbitrum token AirDrop’unu çevrelemeye devam eden spekülasyonlar olarak gösteriyor.

Bu aynı zamanda Avalanche‘ın (AVAX) hacim bakımından en büyük merkeziyetsiz kripto para borsası olan Trader Joe gibi diğer ekosistemlerdeki uygulama ve kurucuların son zamanlarda Arbitrum’u fark ettiğinin bir göstergesi olabilir.

Trader Joe’nun anonim pazarlama ve topluluk lideri Blue, Arbitrum’da faaliyete geçme motivasyonlarıyla ilgili olarak “Zaman içinde organik olarak inşa edilen önde gelen Layer 2’dir, bu nedenle gerçek geliştiricilerle dolu. Liquidity Book AMM’yi bu hikayenin bir parçası olmasını istiyoruz.” dedi.

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