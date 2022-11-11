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  •   Dev Şirketin CTO’su Açıkladı: FTX’e Yardımı Düşünmüyoruz!

Dev Şirketin CTO’su Açıkladı: FTX’e Yardımı Düşünmüyoruz!

FTX darbe üstüne darbe yemeye devam ederken olayların nereye varacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Şirket bir yardım umudunu daha kaybetti.
21:42
11 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Mali tablosundaki milyarlarca dolarlık deliği kapatmak için mücadele eden kripto para borsası FTX, en azından bir olası kurtarıcısını kaybetti. 10 Kasım’da Tether CTO’su Paolo Ardoino, şirketin FTX/Alameda’ya yatırım yapma ya da borç verme planı olmadığını teyit etti.

Ardoino, FTX’teki 9,4 milyar dolarlık açığın CEO Sam Bankman-Fried’in borsayı ayakta tutmak için fon sağlamak üzere birçok işletmeye ulaşmasına neden olduğunu iddia eden bir Reuters raporuna cevaben bu açıklamaları yaptı.

Peki, Ne Oldu?

Durum hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir kişiye göre, Sam Bankman-Fried Çarşamba günü FTXcom yatırımcılarını, sermaye desteği almaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunması gerekeceği konusunda bilgilendirdi.

Bankman-Fried, yatırımcılara yaptığı bir çağrıda kripto borsasının 8 milyar dolara kadar bir açıkla karşı karşıya olduğunu ve çözüm üretebilmek için 4 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi. Görüşme özel olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen kişi, Binance’in aniden fikir değiştirerek devralma teklifini geri çekmesinden önce bu açıklamayı yaptığını söyledi. Kaynağa göre FTX borç, öz sermaye ya da ikisinin bir karışımı yoluyla kurtarma sermayesi arıyor.

Tether, kripto para borsası OKX ve risk sermayesi şirketi Sequoia Capital, Bankman-Fried’in finansman için yaklaştığı söylenen işletmeler arasında yer alıyor. Kuruluşların her birinden en az 1 milyar dolar talep ettiği söyleniyor.

Ancak Tether’in CTO’sunun tepkisi, birkaç gün önce yayınlanan bir blog yazısında ifade edilen duyguyu destekliyor gibi görünüyor. Aynı şekilde Tether, Alameda ya da FTX ile hiçbir bağlantısı olmadığı konusunda topluma güvence verdi. Kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak için, stablecoin sağlayıcısının 10 Kasım’da Tron blok zinciri cüzdanında FTX tarafından tutulan 46.360.701 Tether’i dondurduğu bildirildi.

Durum hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, Bankman-Fried likidite krizi nedeniyle Binance’a gitmeden önce risk sermayedarlarından ve diğer yatırımcılardan çılgınca para toplamaya çalıştı. Zhao başlangıçta yardım etmeyi kabul etti ancak işletme hakkında, yanlış kullanılan müşteri paraları ve sözde ABD ajansı soruşturmaları suçlamalarını gerekçe göstererek hızla fikrini değiştirdi.

Burada, bir zamanlar 26 milyar dolar değer biçilen kripto para sektörünün eski dahisinin, şirketinin kötüleşen sorunlarının sorumluluğunu üstlendiğini belirtmek gerekiyor.

Salı günü Bankman-Fried, tüketiciler tarafından 6 milyar dolar değerinde para çekme talebinde bulunulduğunu bildirdi. Ayrıca, FTX’in müşterilerin hisselerini karşılamak için yeterli fona sahip olduğunu söyleyen önceki günkü tweetleri kaldırdı. Sorunlu kripto para borsasını satın almak için sırada kimin olduğu bilinmiyor.

USDT Üzerindeki Etki Nasıl Oldu?

Varlıklarının harici cüzdanlarla 1:1 takas edilmesine izin veren Tron blok zinciriyle ortaklık sayesinde FTX şu anda yalnızca az sayıda para çekme işlemine devam edebiliyor gibi görünüyor. Anlaşmanın bir sonucu olarak kullanıcılar borsadan ayrılmak için acele ederken, Tron tabanlı token’lar sitede %1200’e varan bir primle işlem gördü.

Aslında, Coinbase ve CoinMarketCap verileri USD Tether’in (USDT) geçici olarak ABD dolarına olan sabitini kaybettiğini ortaya koydu. Stabilcoin, 0,99 dolara geri dönmeden önce grafiklerde 0,96 dolardan işlem gördü.

Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, olayı aksaklık olarak nitelendirdi. Ancak kripto alanındaki analistler, USDT’nin FTT’nin çöküşünün bir sonucu olarak de-pegge edildiğini düşünüyor. Burada CoinGecko’nun daha sonra fiyat uyuşmazlığı için hatayı kabul ettiği ve bir veri sorununu suçladığı da eklenebilir.

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