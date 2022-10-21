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Dev Kripto Para Şirketi Voyager Digital’den Yöneticilerine Yaptırım!

Önde gelen kripto para şirketlerinden biri olan Voyager Digital, iflasına neden olan krediyle alakalı yeni bir adım attı!
00:50
21 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyaca ünlü kripto para şirketi olan Voyager Digital, platformunun çöküşüne neden olan büyük kredi kullanımına izin veren şirket yöneticilerine karşı yasal işlem başlatmamaya karar verdi.

Yetkililere Dava Açılmayacak

Kripto para şirketi Voyager Digital, Singapur merkezli feshedilmiş kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in (3AC) Nisan 2022 tarihinde 935 milyon dolar değerinde ve ayı piyasasının bir sonucu olarak mevcut konumda yaklaşık 650 milyon dolar değerinde bir kripto kredisinde temerrüde düşmesinin ardından Temmuz ayı içerisinde iflas başvurusunda bulundu.

Dünya çapında tanınan Londra merkezli haber ajansı Reuters, yaşanan kayıplara rağmen Voyager Digital yönetim kurulunun, riskten korunma fonunun 3.729 milyar dolar değerinde kripto paraya sahip olduğunu iddia eden tek sayfalık bir özete dayanarak yeni iddialarda bulundu. İddialara göre kripto para şirketi Voyager Digital, 3AC’ın kredisini onaylayan şirketin baş ticaret sorumlusu Evan Psaropoulos ve CEO Stephen Ehrlich aleyhindeki iddiaları çözmeyi seçtiğini bildirdi.

Voyager Digital’den Anlaşma

Bununla birlikte mahkeme belgelerine atıfta bulunan rapor Voyager Digital’in, şirkette liderlik pozisyonlarını sürdürmeye devam eden iki yöneticiye karşı dava açmayacağını belirtti. Ayrıca firma, işleri mahkeme yoluyla çözmenin ekstra bir maliyeyi olacağını açıkladı. Bunun yerine şirket CEO’su Stephen Ehrlich, Voyager Digital’e 1,125 milyon dolar ödeyecek ve şirket sigorta poliçelerinden 20 milyon dolara kadar geri kazanımını sürdürecek. Voyager Digital yetkilileri, Evan Psaropoulos ve Stephen Ehrlich’in kişisel varlıklarından daha fazlasını kurtarmayı seçerse, daha yüksek yasal maliyetleri üstleneceğini ve sigorta poliçelerinden daha düşük geri ödeme alacağını ileri sürdü.

Öte yandan kripto para piyasalarında uzun süredir etkisini gösteren ayı sezonu birçok büyük şirketlerin iflasın eşiğine kadar sürüklenmesine neden oldu. Bunlardan biri olan Voyager Digital, yaşanan belirsizlik ve düşen kripto para birimleriyle birlikte iflasını açıklamıştı.

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