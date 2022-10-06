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Dev Borsadan Kripto Para Belgeseli: “Baştan Sona Tüm Detaylar Mevcut”

Dünya devi kripto para borsasından, yatırımcılara yol göstermek adına yeni belgesel girişimi! Açıklamalara göre baştan sona tüm detaylar mevcut!
08:40
6 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsalarının önde gelen ismi Coinbase, kripto para ekosistemi hakkında Cuma günü yeni bir belgesel yayınlayacağını duyurdu.

Kripto Para Belgeseli

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, şirketin kripto para ekosistemi hakkında piyasaya sürmeye hazırlandıkları “COIN” adlı yeni belgesel için birçok başarıya imza atan, 10 kez Emmy ödüllüne layık görülmüş ünlü yönetmen Greg Kohs ile çalıştığını duyurdu. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Greg Kohs’a ve ekibine şirket içinde eşi görülmemiş bir erişim sağladık ve bir teknoloji girişimi kurmadan, halka açık bir şirket olmamıza kadar olan çılgın iniş çıkışları gösterdik. Belgesel her şeyi gösteriyor; iyiyi, kötüyü ve çirkini.

Ayrıca Brian Armstrong kripto para ekosistemi ve teknoloji girişimlerinin gizemini çözmeye yardımcı olabileceğini umarak belgeselin yapımına karar verildiğini belirtti. Tanınan isim konu hakkında şunları söyledi:

Dünya, kurucuları ya karalama ya da onları bir kaide üzerine koyma eğiliminde. İkisi de doğru değil, onlar sadece insanların istediği bir şeyi yapmaya çalışan sıradan insanlar. Kripto para ekosisteminde çalışan herkes daha adil, özgür ve küresel bir finansal sistem yaratabileceğine inanıyor. Bana göre, teknolojinin dünyadaki sorunları çözmek ve insanlık durumunu iyileştirmek için sahip olduğumuz en iyi özellik olduğuna ve daha fazla insanı teknoloji şirketi kurmaya teşvik etmek istiyorum. Bu yüzden perdeyi geri çekmeye ve insanlara bunun gerçekten nasıl olduğunu göstermeye karar verdim.

Yetkililere Çağrı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD’yi yerel inovasyonu teşvik edebilecek kripto para düzenlemelerini geçirmeye çağıran yönetici, yetkililerinde belgeseli dikkatle izlemesini önererek şunları vurguladı:

Umarım, başta yasa düzenleyiciler olmak üzere hepiniz belgeseli izlersiniz. Bu endüstriyi ileriye taşıyan birçok çalışkan insanın motivasyonlarını göstererek kripto para biriminin amacını ilerletmeye yardımcı olacağına inanıyorum.

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