En önemli Bitcoin destekçilerinden ve yatırımcılarından birisi olan Michael Saylor, Bitcoin’in Ethereum Merge’nin ardından güçlendiğini iddia etti. Saylor, iş ispatının (Proof of Work) bir dijital meta yaratmak için evrensel olarak kabul görmüş, kendini kanıtlamış tek yöntem olduğuna inandığını belirtti.

“Bitcoin’in Güçlendiğini Düşünüyorum”

Ethereum, 15 Eylül’de Ethereum Mainnet’inin Beacon Chain’le birleşmesiyle (Merge) birlikte, Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) başarılı bir şekilde geçiş yaptı. The Merge‘nin gerçekleşmesinden iki gün sonra bugün Avustralya’da düzenlenen bir konferansa katılan MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in Ethereum Merge’nin ardından güçlendiğini iddia etti. Saylor, “Bitcoin’in zayıfladığını değil güçlendiğini görüyorum. Proof of Work, bir dijital meta yaratmanın gerçekten evrensel olarak kabul görmüş, kanıtlanmış tek yöntemidir.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ispatı (PoW), yüksek karbon ayak izi nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya ve şu anda Bitcoin en büyük PoW oyuncusu. Ethereum’un PoW’dan PoS’a geçmesinin ardından Bitcoin’in piyasa değeri PoW’u kullanan kripto paraların piyasa değerinin yüzde 95’ine karşılık geliyor. Ethereum, PoS’a geçerek enerji tüketimini yüzde 99,5 oranında azalttı. Saylor, Bitcoin madenciliğinin elektriğin en verimli ve en temiz endüstriyel kullanımı olduğunu, sürdürülebilir kaynaklara geçtiği için enerji verimliliğini artırdığını savunuyor.

Saylor öncülüğünde bilançosuna Bitcoin ekleyen MicroStrategy şu anda en büyük kurumsal BTC yatırımcısı. Şirket, yakın zaman önce daha fazla BTC satın almak için MSTR hisselerinde 500 milyon dolar satmayı planladığını açıklamıştı. MicroStrategy’nin elinde şu anda 129 bin 699 BTC bulunuyor.

Öte yandan PoW’un dijital meta yaratmanın kanıtlanmış tek yöntemi olduğunu öne süren Saylor, geçmişte ETH’nin menkul kıymet olduğunu öne sürmüştü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kısa süre önce Wall Street Journal’a konuşmuş ve Ethereum’un PoS’a geçişinin “Howey Testi” uyarınca onu bir menkul kıymet haline getirebileceğini iddia etmişti.

ETH ve BTC’de Son Durum

Birçok kişi Ethereum’un Bitcoin’i geçerek en büyük kripto para olacağına inanırken, ETH fiyatı The Merge’nin ardından hızla düştü. Piyasa analistleri, ETH fiyatının bin 430 dolardaki desteğine kadar düşmesiyle birlikte bin dolara doğru daha fazla düşüşün yaşanması ihtimali üzerinde duruyor.

Bitcoin ise Ethereum Merge’nin ardından daha güçlü bir görüntü veriyor. Bitcoin fiyatı, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,82 yükselişle 19 bin 871 dolardan işlem görüyor.