Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Dev Bitcoin Balinasından Dikkat Çeken Sözler: Güçlendiğini Düşünüyorum

Dev Bitcoin Balinasından Dikkat Çeken Sözler: Güçlendiğini Düşünüyorum

ABD’li yazılım şirketi MicroStrategy'nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Ethereum Merge'nin ardından Bitcoin'in güçlendiğini iddia etti.
12:13
17 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En önemli Bitcoin destekçilerinden ve yatırımcılarından birisi olan Michael Saylor, Bitcoin’in Ethereum Merge’nin ardından güçlendiğini iddia etti. Saylor, iş ispatının (Proof of Work) bir dijital meta yaratmak için evrensel olarak kabul görmüş, kendini kanıtlamış tek yöntem olduğuna inandığını belirtti.

“Bitcoin’in Güçlendiğini Düşünüyorum”

Ethereum, 15 Eylül’de Ethereum Mainnet’inin Beacon Chain’le birleşmesiyle (Merge) birlikte, Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) başarılı bir şekilde geçiş yaptı. The Merge‘nin gerçekleşmesinden iki gün sonra bugün Avustralya’da düzenlenen bir konferansa katılan MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in Ethereum Merge’nin ardından güçlendiğini iddia etti. Saylor, “Bitcoin’in zayıfladığını değil güçlendiğini görüyorum. Proof of Work, bir dijital meta yaratmanın gerçekten evrensel olarak kabul görmüş, kanıtlanmış tek yöntemidir.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ispatı (PoW), yüksek karbon ayak izi nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya ve şu anda Bitcoin en büyük PoW oyuncusu. Ethereum’un PoW’dan PoS’a geçmesinin ardından Bitcoin’in piyasa değeri PoW’u kullanan kripto paraların piyasa değerinin yüzde 95’ine karşılık geliyor. Ethereum, PoS’a geçerek enerji tüketimini yüzde 99,5 oranında azalttı. Saylor, Bitcoin madenciliğinin elektriğin en verimli ve en temiz endüstriyel kullanımı olduğunu, sürdürülebilir kaynaklara geçtiği için enerji verimliliğini artırdığını savunuyor.

Saylor öncülüğünde bilançosuna Bitcoin ekleyen MicroStrategy şu anda en büyük kurumsal BTC yatırımcısı. Şirket, yakın zaman önce daha fazla BTC satın almak için MSTR hisselerinde 500 milyon dolar satmayı planladığını açıklamıştı. MicroStrategy’nin elinde şu anda 129 bin 699 BTC bulunuyor.

Öte yandan PoW’un dijital meta yaratmanın kanıtlanmış tek yöntemi olduğunu öne süren Saylor, geçmişte ETH’nin menkul kıymet olduğunu öne sürmüştü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kısa süre önce Wall Street Journal’a konuşmuş ve Ethereum’un PoS’a geçişinin “Howey Testi” uyarınca onu bir menkul kıymet haline getirebileceğini iddia etmişti.

ETH ve BTC’de Son Durum

Birçok kişi Ethereum’un Bitcoin’i geçerek en büyük kripto para olacağına inanırken, ETH fiyatı The Merge’nin ardından hızla düştü. Piyasa analistleri, ETH fiyatının bin 430 dolardaki desteğine kadar düşmesiyle birlikte bin dolara doğru daha fazla düşüşün yaşanması ihtimali üzerinde duruyor.

Bitcoin ise Ethereum Merge’nin ardından daha güçlü bir görüntü veriyor. Bitcoin fiyatı, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,82 yükselişle 19 bin 871 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Do Kwon Kaçıyor, Luna Ayakta Kalmaya Çalışıyor! Fiyat Yükselecek Mi?
Do Kwon Kaçıyor, Luna Ayakta Kalmaya Çalışıyor! Fiyat Yükselecek Mi?
REEF Yükselişi İle Piyasaya Meydan Okuyor: Artış Sürecek Mi?
REEF Yükselişi İle Piyasaya Meydan Okuyor: Artış Sürecek Mi?
Grayscale ETHW Hakkında Ne Yapacak? ETHW İçin Gelecek Var Mı?
Grayscale ETHW Hakkında Ne Yapacak? ETHW İçin Gelecek Var Mı?
Tecrübeli Analistten Bitcoin için “Nükleer Bomba” Uyarısı!
Tecrübeli Analistten Bitcoin için “Nükleer Bomba” Uyarısı!
Ethereum Merge’nin Ardından Farkedilen Problem! Korkutucu Boyutta!
Ethereum Merge’nin Ardından Farkedilen Problem! Korkutucu Boyutta!
Altcoin Hareketlendi! Güncelleme Fiyatlanmaya mı Başladı mı?
Altcoin Hareketlendi! Güncelleme Fiyatlanmaya mı Başladı mı?
Binance Coin (BNB) Yangın Yeri! Yakımlar Fiyatı Değiştirecek Mi?
Binance Coin (BNB) Yangın Yeri! Yakımlar Fiyatı Değiştirecek Mi?
Shiba Inu (SHIB) Bir Şeyler Peşinde: Yeni Paylaşım Ne Anlama Geliyor?
Shiba Inu (SHIB) Bir Şeyler Peşinde: Yeni Paylaşım Ne Anlama Geliyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022