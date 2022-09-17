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Defalarca Kez Bilen Analistin Altcoin Analizi: “Sonuna Yaklaşıldı”

İsabetli tahminleriyle tanınan kripto para analisti Smart Contracter, en büyük altcoin Ethereum'daki (ETH) düşüş trendinin sonuna yaklaşıldığını iddia etti.
11:16
17 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İsabetli tahminleriyle tanınan anonim kripto para analisti Smart Contracter, yüksek ihtimalle en büyük altcoin Ethereum‘daki (ETH) düşüş trendinin sonuna yaklaşıldığını iddia etti.

“Son Bir Hareketi Kaldı”

Özellikle Bitcoin‘in (BTC) 2018 ayı piyasası dibini doğru bir şekilde tahmin etmesiyle tanınan kripto para analisti Smart Contracter, 210 binden fazla Twitter takipçisine Ethereum’un yükselişe geçmeden önce aşağı yönde son bir hareketi kaldığını söyledi. Analist, Ethereum’un 2 bin doların üzerindeki hedefine doğru yükselmeden önce gelecek aya kadar yaklaşık bin 200 dolara düşeceği tahmininde bulunarak şunları söyledi:

Temmuz ayındaki yükselişin düzeltmesini yapan ETH‘de düzeltmenin son aşamasındayız. Ağustos ayının zirvesinden bu yana bunu adım adım planlayarak gidiyoruz ve uzun vadeli alımlar yapmaya başlamadan önce sadece yüzde 10 ya da bir miktar daha fazla düşüş olacak.

Smart Contracter, piyasalarda dalgalar halinde hareket etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmeye çalışan teknik bir analist yaklaşımı olan Elliott Wave teorisinin en iyi uygulayıcılarından biri olarak bilinmektedir. Analistin paylaştığı grafiğe göre Ethereum, yeni bir yükseliş için zemin hazırlayacağına inandığı C dalgasının ortasında hareket ediyor.

Analist, Ethereum’un geçen ay bin 600 civarında işlem gördüğü sırada bir sonraki ralli için yerel bir dip oluşturmadan önce ETH’nin bu ay bin 800 dolar (B dalgası) civarında düşen bir tepe yapacağı tahmininde bulunmuştu. Şimdiye kadar ETH’nin analistin senaryosuna göre hareket ettiği görülüyor:

Görünüşe göre daha büyük ABC, ETH’de beş dalga yükselişinin düzeltmesi. Bu, şimdilik bir A dalgası gibi görünüyor ve yakında daha düşük bir seviyeye ulaşacak bir sıçrama bekleniyor. Bence, oraya vardığımızda yapının doğru görünmesi şartıyla bin 300 dolar en iyi alım noktası olacak.

Ethereum’da Son Durum

Ethereum ağının yerel varlığı ve en büyük altcoin Ether (ETH), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,85 düşüşle bin 430 dolardan işlem görüyor. 175.2 milyar dolarlık piyasa değeri bulunan ETH, son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 17,08 ve yüzde 22,45 düştü.

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