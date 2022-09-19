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Dev Altcoin Şirketinden 1 Milyar Dolarlık Hamle! Boğaya Hazırlanıyorlar!

Popüler borsanın 1 milyar dolar açıklaması ne anlama geliyor? Bu altcoin sonraki kripto boğasında ciddi artış yaşayabilir.
12:50
19 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları 2022 yılında sıkılaşan ekonomi politikaları nedeniyle iyi günler geçirmiyor. Ancak herkes için durum böyle değil. Geleceği öngören ve bu süreci fırsata çevirenler de var. Bireysel yatırımcılar son düşüşlerde altcoinlere odaklanmışken bu kripto para borsası daha fazla şirkete yatırım yapmayı planlıyor.

FTX Borsası

FTX‘in CEO’su son katıldığı programda daha fazla kripto para şirketini satın alacak paraları olduğunu açıkladı. Squawk Box ile yeni bir röportajda, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, firmanın hala kripto şirketlerine yardım etmeye hazır yaklaşık 1 milyar dolar nakit bulundurduğunu açıkladı. Milyar dolarlık şirketlerin milyon dolarlara doğru eridiği bugünlerde FTX, indirimi fiyatlardan gelecek gördüğü kripto şirketlerine yatırım yapmaya devam ediyor.

2022 yılında yaşanan keskin düşüşe rağmen FTX, Anthony’s Scaramucci’nin hedge fonu SkyBridge Capital gibi kripto alanındaki birçok tanınmış şirkete yatırım kararı aldı. Geçen ay CEO, sektördeki diğer firmaların, piyasadaki deprem nedeniyle ihtiyaç duydukları desteği kendilerinde bulabileceklerini açıkladı. Elbette bu karşılıksız bir yardım değildi, SBF bu şirketlerin önceki değerlemelerine göre çok daha düşük rakamlardan büyük ortaklıklar elde etmeye çalışıyor.

FTX Token (FTT)

Binance için BNB neyse FTX için de FTT odur. 900 milyar dolara kadar gerileyen kripto para piyasalarına rağmen FTT yaklaşık 3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 25’inci kripto para konumundadır. Gücünü FTX borsasından alan altcoin 2022 yılının başında 35 dolardan alıcı buluyordu. Bugün ise Bitcoin yeniden 19.000 doların altına düştüğü için 22,66 dolardan alıcı buluyor.

FTX borsası bir sonraki kripto para boğası için ciddi yatırımlar yapıyor. Birçok kripto para şirketinden paylar satın aldı ve ilerleyen süreçte bunların meyvelerini toplamaya başlayacak. Borsasının büyümesi aynı zamanda FTT’nin fiyatının artması anlamına geliyor.

2021 yılının 9 Eylül’ünde 85 dolara ulaşarak ATH seviyesini işaretleyen FTT token 7 Eylül 2019 tarihinde 0,83 dolarla dip fiyatını belirlemişti. Şimdilik ATH seviyesinin %73 aşağısında fiyatlansa da FTX borsası tarafından desteklendiği için uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldürebilir. Ancak bu bekleyişin ne zaman sona ereceğine dair kesin bir tahmin yok. Fed tarafında gevşemenin önümüzdeki yıl ortasına kadar başlaması beklenmiyor, öte yandan SEC bir spot Bitcoin ETF’i için de yeşil ışık yakmıyor. Durum buyken yatırımcıların birkaç yıl beklemeyi göze alması gerekebilir.

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