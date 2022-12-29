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Önde gelen kripto analitik şirketi Santiment, derin cepli olarak nitelendirilen büyük yatırımcıların 2023 yazında blok ödülü yarılanması görecek en eski altcoin’lerden birine akın ettiklerini, adeta kapış kapış alım yaptıklarını bildirdi.

Derin Cepliler O Altcoin’in Peşinde

Kripto analitik şirketi Santiment, Bitcoin (BTC) alternatifi kripto para Litecoin‘in (LTC) fiyat oranının en büyük kripto paraya karşı hala artmakta olduğuna dikkat çekti. Bitcoin’e karşı fiyat oranı, bir BTC satın almak için gereken Litecoin miktarıdır. Orandaki artış, büyük yatırımcıların ve cüzdanların sayısındaki artışla aynı döneme denk gelmesi ise dikkat çekici olarak nitelendiriliyor:

Litecoin’in Bitcoin karşısındaki fiyat oranı, Mayıs ayından itibaren büyük cüzdanların tarihi oranlarda ortaya çıkmaya başlamasından bu yana büyük bir artış gösteriyor. 12 Haziran’dan bu yana LTC/BTC fiyat oranı yüzde 130 gibi büyük bir oranda arttı. Ağ son iki yılda en yüksek sayıda bin veya daha yüksek miktarda LTC tutan cüzdan sayısına ulaştı.

Büyük Yatırımcılar ADA’nın da Peşine Düştü

Santiment, Cardano‘nun balina ve köpekbalığı seviyesi büyük yatırımcılar tarafından kapış kapış gittiğine dair sinyal akışı olduğunu bildirdi. Analitik şirketi yaptığı değerlendirmede “Cardano bu noktada ciddi şekilde değerinin altında mı? Santimentfeed’in önemli topluluk üyelerinden biri, son altı haftada agresif bir şekilde birikim yapan köpekbalıkları ve balinalar (100 bin ila 10 milyon ADA tutan cüzdanlar) gibi bu durumu sağlayan veriler ortaya koydu.” dedi.

Santiment, ADA’nın fiyatı ile birikim hacmi arasında yükseliş hissiyatına işaret eden önemli bir ayrışma söz konusu olduğuna değinerek “Fiyat ve balina aktivitesi arasında bir ayrışma görülüyor. Bu yükseliş anlamına geliyor.” notunu düştü. Öte yandan analitik şirketi ADA‘daki satışların azaldığına da dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: