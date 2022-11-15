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  •   Deneyimli Analist Herkesin Tuttuğu Bu Altcoin için Uyardı: En Az Yüzde 50!

Deneyimli Analist Herkesin Tuttuğu Bu Altcoin için Uyardı: En Az Yüzde 50!

Analist Benjamin Cowen, önde gelen akıllı sözleşme platformunun boğa koşusu öncesi fiyat seviyelerine geri döneceğini belirterek yatırımcıları uyardı.
08:10
15 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, önde gelen akıllı sözleşme platformunun boğa koşusu öncesi fiyat seviyelerine geri döneceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Büyük Düşüşe Dikkat Çekti

Yeni bir strateji oturumunda Benjamin Cowen, 770 binden fazla YouTube abonesine Ethereum (ETH) fiyatının beşinci kez 600 dolara geri döneceğini belirterek “Bu yıl boyunca bunun hakkında konuştuk ve genel beklenti Ethereum’un bir dizi boğa koşusundan geçtiği, ancak nihayetinde günün sonunda eve döndüğü ve bunun ‘balon olmayan verilere’ uyan logaritmik regresyon bandına geri döndüğü ve aynı eğilimin beşinci kez gerçekleştiğini görüyoruz. 2018’i hatırlarsanız, Ethereum’un yaşadığı düşüş yaklaşık yüzde 95 civarındaydı. Ethereum’un yüzde 95 düşeceğini söylemiyorum ama diyelim ki yüzde 87 düşmüş olsa bile, ki Bitcoin yüzde 95’lik ayı piyasasından sonra düşmüştü, bu Ethereum’u yine 600 dolar seviyesine getirir.” dedi.

Analist, her şey göz önüne alındığında, bazı yatırımcıların ayı piyasasının sona ermesini istemesine rağmen, ETH ayılarının öngörülebilir gelecekte hala kontrol altında kalacağını ise şu sözlerle açıkladı:

Uzun zaman alıyor, yani oraya ulaşmamız gerçekten uzun zaman alıyor, ancak eninde sonunda oraya ulaşacağımızı düşünüyorum ve bence başka bir boğa koşusunu destekleyebilmemiz ve piyasada sürdürülebilir bir hareketi destekleyebilmemiz için gerileme bandındaki bu seviyelere gitmemiz gerekecek. Sonunda, gerçekten derin değere sahip seviyelere indiğimizde, yükseliş tarafına geri dönme zamanı gelebilir…

Kripto paralarda yeniyseniz ve bu tür düşük tahminlerden sürekli şüphe duyduysanız, son birkaç ay sizi bu noktada uyandırmış olmalı ki, gerçekleşmeleri zorunlu olmasa bile bu senaryolar için plan yapmalısınız, ancak gerçekleşme olasılıkları yüksektir.

Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum, Cowen’ın potansiyel fiyat hedefinden yaklaşık %52 uzakta, 1.251 dolardan el değiştiriyor.

Ethereum’da Son Durum

En büyük altcoin Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,13 yükselişle bin 257 dolardan işlem görüyor. 153.8 milyar dolar piyasa değeri ile ETH, güncel fiyatlarla analistin işaret ettiği seviyeye yüzde 52 civarında bir uzaklıkta.

Öte yandan altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 16 Kasım 2021 tarihinde 4 bin 891 dolarla kaydedilmişti. ETH, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 74 altında işlem görüyor.

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