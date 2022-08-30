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DeFi Altcoin’inden Dikkat Çeken Ethereum Teklifi: Askıya Alınacak

DeFi platformu Aave topluluğu, Ethereum'da (ETH) borçlanmayı The Merge güncellemesine kadar geçici olarak askıya almak için yeni bir teklifi oylamaya açtı.
12:30
30 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

DeFi platformu Aave topluluğu, Ethereum’da (ETH) borçlanmayı The Merge güncellemesine kadar geçici olarak askıya almak için yeni bir teklifi oylamaya açtı. DeFi platformu Aave, tartışmalara neden olan Ethereum hard fork’u ETHPoW nedeniyle protokolün ETH piyasalarında yüksek kullanım riskleriyle karşı karşıya olunduğuna inanıyor.

The Merge’ye Kadar Askıya Alınacak

DeFi borç verme ve borç alma protokolü Aave, The Merge güncellemesine kadar Aave platformu üzerinde Ethereum’da borçlanmanın geçici olarak askıya alınması için “ETH’de Borçlanmanın Geçici Olarak Durdurulması” teklifini duyurdu. Teklifin oylanması bugün 30 Ağustos 2022’de başlayacak ve 2 Eylül’de sona erecek.

Aave, protokolün beklenen hard fork’u ETHPoW nedeniyle ETH piyasalarında yüksek kullanım riskleri bulunduğu görüşünde. Bu nedenle protokolde ETH’de borçlanmanın geçici olarak askıya alınarak riskin minimize edileceği düşünülüyor.

Kullanıcılar, The Merge güncellemesinden önce ETH borç alarak hard fork sonucu piyasaya sürülecek olan Ethereum PoW (ETHW) token’ında alabilir. Bu durum The Merge öncesi ETH piyasalarında yüksek kullanım riskine neden oluyor. Yüksek kullanım, tasfiye işlemlerini etkileyerek Aave’nin iflas etmesine neden olabilir.

Ayrıca, yüksek ETH borçlanması, Aave’deki stETH/ETH özyinelemeli borçlanma pozisyonlarını da etkileyebilir. Özyinelemeli borçlanmada, DeFi yatırımcıları ETH’lerini stake edip STETH alırlar, ardından ETH’de daha fazla borç almak ve daha fazla stETH almak için Aave gibi bir borç verme protokolüne stETH’yi teminat olarak yatırırlar ve döngü bu şekilde devam eder. Şu anda, Aave’de ETH’de borçlanma için yaklaşık 907 milyon dolarlık stETH teminat altına alınmış durumda. Bu, kullanıcıların stETH/ETH sabitini (peg) saptıracak şekilde pozisyonlarını gevşetmesine neden olabilir. Bu nedenle, kripto para piyasalarında ek tasfiye ve iflas riskleri söz konusu.

ETHPoW Desteklenmeyecek

Aave DAO, bundan önce The Merge güncellemesinin ardından Ethereum PoS‘u desteklemek ve ETHPoW gibi herhangi bir Ethereum hard fork’unu desteklememek için sunulan bir öneriyi kabul etmişti.

Ethereum çekirdek geliştiricileri ve kurucu ortağı Vitalik Buterin’in daha önce onayladığı gibi, en büyük altcoin ağının merakla beklenen The Merge güncellemesinin 15 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor. The Merge’den sonra ETH’nin deflasyonist olması ve altcoin’in fiyatının uzun vadede yükselmesi bekleniyor.

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