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Hemen hemen tüm kripto para birimleri ATH seviyelerinin oldukça altında işlem görürken bir altcoin’in büyük bir borsada listelenme haberi bahsi geçen altcoin’e yeni rekor getirdi. Peki, bu artış sürdürülebilir mi?

GNS Artışı

Gains Network (GNS), dün işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’de dün listelendi. Bu listeleme haberi GNS’ye ciddi bir artış getirdi. Yapılan açıklamalara göre Binance GNS’yi, kullanıcıların daha yüksek volatiliteye sahip olması muhtemel yeni tokenlarla işlem yapabilecekleri inovasyon bölgesinde listeledi. Bu haber ile birlikte yükseliş kaydeden GNS fiyatı 14 hafta içinde %72’nin üzerinde artış yaşadı. Buna ek olarak yazının kaleme alındığı sırada 10,90 dolardan işlem gören GNS’nin dün 12,48 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdığını da belirtmek gerekiyor.

GNS Neden Bu Kadar Yükseldi?

Polygon ve Arbitrum üzerine inşa edilen Gains Network 2021 yılında faaliyete geçti. DYdx ve GMX’inkine benzer, perpetual odaklı bir protokol olan Gains Network’ün temel performans göstergeleri geçtiğimiz birkaç ay içinde büyük bir artış gösterdi.

Token Terminal’in verilerine göre, protokolün kullanıcı ücretleri son 30 gün içinde neredeyse %280 oranında artarken, gelir de aynı dönemde dört kattan fazla büyüdü. Yüksek kullanıcı ücretleri tarihsel olarak likidite sağlayıcılarını DeFi protokolüne çeken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, GNS sahiplerinin gelirlerindeki artış, kısa vadede token talebini artırabilir.

Buna ek olarak, alım satım ücretlerindeki büyüme, Gains Network’ü yerleşik piyasa oyuncularının yanı sıra en iyi 10 merkezi olmayan borsa listesinde de altıncı sıraya taşıdı. DeFi protokolü, listede üzerinde yer alan diğer borsalara kıyasla aydan aya (MoM) en iyi büyümeyi kaydetti.

Bunlara ek olarak bir DeFi protokolünün sağlığını ölçmek için en iyi ölçü olarak kabul edilen, protokolün akıllı sözleşmelerindeki kilitli toplam hacim (TVL) değeri de GNS’nin lehine gibi görünüyor. DeFiLlama’ya göre, 2022’nin başında 19 milyon dolar olan değer, %150’den fazla bir artışla yazının kaleme alındığı sırada 48 milyon doların üzerine çıktı.