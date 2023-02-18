Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   DeFi Altcoin’inde Büyük Artış Geldi: Ralli Sürdürülebilir Mi?

DeFi Altcoin’inde Büyük Artış Geldi: Ralli Sürdürülebilir Mi?

Dün Binance listelenmesi ile dikkatleri üzerine çeken DeFi altcoin’inde analistlere göre başarının sırrı neydi, yükseliş devam edebilir mi?
14:20
18 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hemen hemen tüm kripto para birimleri ATH seviyelerinin oldukça altında işlem görürken bir altcoin’in büyük bir borsada listelenme haberi bahsi geçen altcoin’e yeni rekor getirdi. Peki, bu artış sürdürülebilir mi?

GNS Artışı

Gains Network (GNS), dün işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’de dün listelendi. Bu listeleme haberi GNS’ye ciddi bir artış getirdi. Yapılan açıklamalara göre Binance GNS’yi, kullanıcıların daha yüksek volatiliteye sahip olması muhtemel yeni tokenlarla işlem yapabilecekleri inovasyon bölgesinde listeledi. Bu haber ile birlikte yükseliş kaydeden GNS fiyatı 14 hafta içinde %72’nin üzerinde artış yaşadı. Buna ek olarak yazının kaleme alındığı sırada 10,90 dolardan işlem gören GNS’nin dün 12,48 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdığını da belirtmek gerekiyor.

GNS Neden Bu Kadar Yükseldi?

Polygon ve Arbitrum üzerine inşa edilen Gains Network 2021 yılında faaliyete geçti. DYdx ve GMX’inkine benzer, perpetual odaklı bir protokol olan Gains Network’ün temel performans göstergeleri geçtiğimiz birkaç ay içinde büyük bir artış gösterdi.

Token Terminal’in verilerine göre, protokolün kullanıcı ücretleri son 30 gün içinde neredeyse %280 oranında artarken, gelir de aynı dönemde dört kattan fazla büyüdü. Yüksek kullanıcı ücretleri tarihsel olarak likidite sağlayıcılarını DeFi protokolüne çeken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, GNS sahiplerinin gelirlerindeki artış, kısa vadede token talebini artırabilir.

Buna ek olarak, alım satım ücretlerindeki büyüme, Gains Network’ü yerleşik piyasa oyuncularının yanı sıra en iyi 10 merkezi olmayan borsa listesinde de altıncı sıraya taşıdı. DeFi protokolü, listede üzerinde yer alan diğer borsalara kıyasla aydan aya (MoM) en iyi büyümeyi kaydetti.

Bunlara ek olarak bir DeFi protokolünün sağlığını ölçmek için en iyi ölçü olarak kabul edilen, protokolün akıllı sözleşmelerindeki kilitli toplam hacim (TVL) değeri de GNS’nin lehine gibi görünüyor. DeFiLlama’ya göre, 2022’nin başında 19 milyon dolar olan değer, %150’den fazla bir artışla yazının kaleme alındığı sırada 48 milyon doların üzerine çıktı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Kripto Dünyası Onun İki Dudağının Arasına Bakıyor! Ünlü Yazar Konuştu: O Artık Eski Nesilden!
Kripto Dünyası Onun İki Dudağının Arasına Bakıyor! Ünlü Yazar Konuştu: O Artık Eski Nesilden!
Türklerin Aldığı Altcoin Artık Beklenen Harekete Hazırlanıyor!
Türklerin Aldığı Altcoin Artık Beklenen Harekete Hazırlanıyor!
Binance Vurmuştu Hala Ayakta Duruyor! Bu Coin İçin Tehlike Geçti Mi?
Binance Vurmuştu Hala Ayakta Duruyor! Bu Coin İçin Tehlike Geçti Mi?
Eyvah! 1 Dolar Hayal Mi Oldu? Bu Altcoin’de Şubat Ayı Beklentiyi Karşılamadı!
Eyvah! 1 Dolar Hayal Mi Oldu? Bu Altcoin’de Şubat Ayı Beklentiyi Karşılamadı!
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Sırada Bunlar Olabilir! Devasa Kripto Balinaları 2 Altcoini Kapışıyor!
Sırada Bunlar Olabilir! Devasa Kripto Balinaları 2 Altcoini Kapışıyor!
Popüler Altcoin’den Yeni ATH: Yükseliş Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin’den Yeni ATH: Yükseliş Devam Edecek mi?
Gerçekler Ortaya Çıktı…! Dünyaca Ünlü DeFi Şirketinden Ethereum Raporu: Çoğu Zararda!
Gerçekler Ortaya Çıktı…! Dünyaca Ünlü DeFi Şirketinden Ethereum Raporu: Çoğu Zararda!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Devasa Kripto Rallileri! ASTR, MINA, BNX, MAGIC ve LRC Coin Yorum!
Güvenmeyin! Bu Altcoindeki Ralli Ters Tepebilir! Kriptodaki Risk!
100 Doları Aşabilir! Kısa Vadede Bu Altcoin Yükselebilir!
Öncü Sinyal Geldi! Kripto Paralar İçin Alarmlar Çalıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Sıcak Gelişme: OpenSea’de Yeni Dönem Başlıyor! Birçok Yenilik Mevcut!
Meğer İlk NFT 2008 Yılında Ortaya Çıkmış! Hem de 234$ Değerinde!
NFT Sanatçısı Rızacan Kumaş’ın Dikkat Çeken “Hatay” Paylaşımı
Murat Pak’ın Deprem İçin Oluşturduğu NFT Koleksiyonu Büyüyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023