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Deaton: Bu Olay Kripto Paraları Yüzde 50 Düşürecek!

Belirsizlik yatırımcıları tedirgin ediyor ve eğer bu olay gerçekleşirse büyük yıkım gelebilir. Yüzde 50 kayıp riski var.
22:00
7 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılı kesinlikle çok büyük yıkımlara sebep oldu fakat önümüzdeki aylara dair belirsizlik yatırımcıları tedirgin ediyor. Deaton ise çok daha karamsar bir açıklamada bulundu. Biz Deaton’u Ripple davasından tanıyoruz. Peki tanınmış avukatın kripto paralara dair bu kadar karamsar olmasının nedeni ne? Elbette Gensler, işte detaylar.

Kripto Paralar Düşecek

Avukat ve XRP destekçisi John Deaton, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler‘in eylemlerinin kripto piyasasında %50’ye varan kayıplar getirmesini bekliyor. Bugün Yahoo Finance yayınında konuşan Gensler tüm kripto şirketlerine çağrıda bulundu ve kaydolmak için geç kalmayın dedi. Mevcut yasaların kripto paraları da regüle ettiğine inanan SEC Başkanı neredeyse tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğunu düşünüyor. 2018 yılında MIT’de Blockchain ve Bitcoin dersleri veren Gensler bu teknolojiyi çok iyi tanıyor.

Deaton Twitter’da yaptığı açıklamada, ilk olarak altı ay önce Gensler’in büyük bir kripto borsasına dava açabileceğini savunduğunu söyledi.

“Gensler’in kayıtsız menkul kıymet sattığı için bir ya da iki büyük borsaya dava açacağını söylemiştim. Bugün buna daha da çok inanıyorum çünkü bu %50’lik bir çöküşe daha neden olabilir.”

Aylar önce yayınlanan bir Bloomberg raporu, Binance borsasının yerel tokeni BNB için bir SEC araştırmasından söz ediyordu. CZ bu iddiayı yalanlamadı ve kurumla iletişim halinde olduklarını söyledi.

Bitcoin ve Altcoinler Dibi Görebilir

Deaton, Gensler’in iki yıldır kriptonun peşinde olduğunu söylüyor ve SEC’in onun liderliğinde İcra Bölümü’nün Kripto Varlıkları ve Siber Birimi’nin büyüklüğünü neredeyse iki katına çıkardığına işaret ediyor. Deaton, SEC’in iflas eden kripto kredi platformu BlockFi‘nin ikinci en büyük alacaklısı olduğunu söyledi, SEC bu şirkete 30 milyon dolar ceza kesmişti ve henüz ödeme yapılamadı. Avukat, San Francisco ödeme şirketi Ripple’a karşı devam eden SEC davasında aktif bir rol oynadı. Deaton, XRP destekçileri adına, düzenleyicinin bu davada özet yargı talebine karşı bir amicus özeti sundu.

Deaton detay vermese de ABD’li Senatörlerin yaptığı bazı açıklamalar riskin nerede olduğuna işaret ediyor olabilir. Ay ortasında yapılacak duruşmaya Binance dahil birçok yetkili davet edildi. FTX çöküşünde Binance borsasının ve CZ’nin rolü İngiltere ve ABD’nin odaklandığı ana noktalardan biri. Son 30 günde CZ en az 4 kripto para borsasını hedef aldı ve Coinbase ile Kraken hakkında paylaştığı ürkütücü mesajları silmek zorunda kaldı. Eğer ABD veya İngitere, Binance borsasının küresel kripto piyasasındaki hakimiyeti ve son FTX çöküşündeki rolü üzerinde bazı adımlar atarsa bu kripto paralarda çok daha büyük bir çöküşü tetikleyebilir. Elbette bunların tamamı varsayım ve Binance en kötü durum senaryosuna hazırlanmak için güvenirliğini artırmak adına rezerv kanıtı konusuna eğiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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