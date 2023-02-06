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Daha Önce Duymadınız! Milyonluk Kripto Analistine İnanamayacaksınız!

İki Ethereum katilinden biri başarıya ulaşacak ancak ikisini de zor günler bekliyor olabilir. Milyonluk kripto analisti kendi teorilerini açıkladı.
22:00
6 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en popüler kripto analistlerinden biri öyle şeyler söyledi ki dinleyenler kulaklarına inanamadı. Eğer iddiaları doğruysa Solana katili altcoin için devasa yükselişler görebiliriz. Geçmişte 5 dolar seviyelerinden Solana almayı başaranlar bu altcoini 3,5 dolar civarındaki fiyatlardan toplama imkanı bulmuştu. Solana yatırımcıları 200 doların üzerinde bir fiyattan satış imkanı bulsa da henüz onun katili bu denli büyük bir yükseliş yaşamadı.

Aptos (APT)

Coin Bureau’nun sunucusu Guy Turner, yeni bir video güncellemesinde, 2,21 milyon takipçisiyle önemli detayları paylaştı. Analiste göre Aptos, Ethereum’un en iyi rakiplerinden olan Solana’yı gelecekte alt edebilir. Ancak Solana ve Aptos düzenleyici risklerle karşı karşıya. Peki bu kanıya nerden vardı? Turner şunları söyledi;

“Solana ve Aptos ciddi bir düzenleyici incelemeye maruz kalacak. Solana’nın incelenme sebebi FTX’in fiili borsa ağı olmasıdır. Aptos’un durumu ise Facebook tarafından yaratılan Libra kripto projesinin devamı olduğu için… Facebook’un Libra‘sının 2019’da ortaya çıkması dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin paniğe kapılmasına neden oldu. Düzenleyiciler Aptos’un Libra’nın farklı bir isim altında devamı olduğunu fark ettiklerinde neler olacağını bir düşünün.”

İki altcoinin de gelecekte düzenleyicilerin radarına girmesi muhtemel. Eğer Turner haklı çıkarsa regülasyonların olgunlaşma süresini de hesaba katarsak bu incelemelerin 2023 bitmeden başlaması zor görünüyor.

Fiyatı Katlanacak Altcoin

Guy, Solana’nın arkasındaki geliştiricilerin Aptos‘un arkasındaki ekibe kıyasla bilgisayar donanımını daha iyi anladığını söylese de, Aptos’un yaratıcıları yazılım ve pazarlama konusunda daha deneyimli ve Meta ile bağlantıları göz önüne alındığında bu onlara bir avantaj sağlayabilir. Turner konuyla ilgili şunları söyledi;

“Teknik gücün, kodun yani kaputun altında ne olduğunu bilmeden tam olarak karşılaştırmak zor, sanırım en önemli bileşen ademi merkeziyetçilik, bu durumda Aptos pastayı alıyor. Tek sorun, Aptos’un ademi merkeziyetçiliğiyle ilgili ayrıntıların mevcut olmaması ve Aptos’un hala ortalama bir kripto projesinden çok daha merkezi olması.”

Bununla birlikte Guy, APT tokenlerinin çoğu Aptos Labs tarafından tutulduğu için APT’nin piyasada SOL’dan daha kötü tokenomiklere sahip tek kripto para projesi olabileceğini belirtiyor. Buna rağmen ünlü analist APT Coin’in başarılı olma ihtimalinin SOL Coin’den yüksek olduğunu düşünüyor.

“Özetle, FTX ve Alameda ile ilgili bazı sorunlara rağmen Solana kısa vadede ve muhtemelen orta vadede Aptos’a göre daha avantajlı. Uzun vadede ise bunu söylemek için henüz çok erken, ancak Aptos kitlesel benimseme için gereken ortaklıkları güvence altına almak için mükemmel bir konumda görünüyor. Solana ise o kadar değil.”

Daha önce birkaç analist daha Aptos (APT) için üç haneli hedefler telaffuz etmişti. Fiyatı 3,5 dolardan 20 dolar seviyesine kadar yükselen APT Coin için şimdilik coşku azalmış gibi görünüyor. Yatırımcıların, özellikle çok fazla kurumsal fon APT Coin kilidinin açılmasını beklediği için gelecekteki düşüşlere hazırlıklı olması gerekiyor. Sadece bu hafta 75 milyon dolarlık APT Coin kilidi açılacak ve bu uzun süre devam edecek. Sol Coin’in kurumsal yatırımcıları varlıklarını satmaya başladığında fiyat 30 dolar seviyelerinden 8 dolara düşmüştü.

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