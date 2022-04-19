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Cosmos (ATOM), Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) Yorumları!

Kripto para piyasaları toparlanıyor, peki en popüler altcoinlerde son durum ne? Kısa vadeli fiyat beklentileri neler?
21:05
19 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto korku ve açgözlülük endeksinde 24 saatlik marjinal bir artışın ardından, küresel piyasa değeri son gün içinde %4,5’in üzerinde bir iyileşme kaydetti. Sonuç olarak, Cosmos, MANA ve SAND’ın kısa vadeli teknikleri, artan satın alma duygusuyla toparlandı. Peki kısa vadede bu altcoinler için neler bekleniyor?

Cosmos (ATOM)

43 dolarlık dirençten düştüğünden beri, ATOM son üç ayda sürekli olarak kayıplar yaşadı. Son satış aşaması, Cosmos (ATOM)‘un 3 Nisan’dan 18 Nisan’daki yedi haftanın en düşük seviyesine ulaşana kadar değerinin yaklaşık üçte birini kaybetmesine neden oldu. Bu arada, ATOM nihayet 4 saatlik zaman diliminde desenli bir kırılmaya tanık olduğu için boğalar 22 dolar bölgesini savunmak için harekete geçti.

Sonuç olarak, alıcılar 20 EMA’yı (kırmızı) dirençten desteğe çevirdi. Yazı hazırlandığı sırada ATOM 24,5 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

Decentraland (MANA)

Kasım ayının en yüksek seviyesinden düştükten ve Ocak ayının sonunda birkaç ayın en düşük seviyesini gören fiyat tüm yükseliş toparlanma girişimlerinden kaçındı. Boğalar üç aylık trend çizgisi desteğini (şimdi direnç) (beyaz, kesikli) koruyamadı.

Son on gün içinde, MANA dört saatlik grafiğinde düşen bir kama (beyaz) içinde alçaldı. Fiyat, 24 saatlik dik bir yükselişin ardından şimdi bir sıkışma aşamasına yaklaşıyor. Boğalar lehine trend değiştiren bir ralliyi ilerletmek için 2,09 doların kalıcı olarak koruması gerekiyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 2,18 dolara ulaştı. Fiyatın kısa vadede 2,40 doların üzerine çıkması olası görünüyor.

The Sandbox (SAND)

Uzun vadeli talep bölgesinden gelen son yukarı kanal rallisi 3,6 dolar direncinde durdu. Sonuç olarak, SAND %31’in üzerinde düştü ve 18 Nisan’da beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayıların satış baskısı 2,7 dolar seviyelerinde yoğunlaşmıştı. Ancak bugün gelen anlaşma haberleriyle birlikte fiyat büyük ölçüde güç buldu. Yazı hazırlandığı sırada 3 doları zorlayan SAND 2,97 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin 41.200 doların üzerinde bulunduğu için fiyata 3 dolar ve üzerinde hareket imkanı tanınabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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