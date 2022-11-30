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Çöküşleri Bilen Analist Bu Altcoin’de Yüzde 80 Artış Bekliyor! Tarih Verdi!

Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasası yeniden ivme kazanırken, önde gelen bir analist büyük oranda değer kazanacak altcoin'i paylaştı. 
18:00
30 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasası yeniden ivme kazanırken, önde gelen bir analist büyük oranda değer kazanacak altcoin’i paylaştı.

Aave (AAVE)!

Bitcoin’in  2018 ayı piyasasındaki dip seviyesini doğru tahmin eden analist, iki altcoin’in ralli için hazır göründüğünü söylüyor. Piyasada  Smart Contracter olarak bilinen analist, 215.100 Twitter takipçisine eşler arası ödeme ağı Litecoin’in (LTC) boğa bayrağı modeli oluşturduğunu ifade etti. LTC an itibariyle,  %5’in üzerinde artışla 79,33 dolardan işlem görüyor. Analistin listesindeki ikinci altcoin ise Merkeziyetsiz Finans (DeFi) borç verme ve borçlanma protokolü Aave (AAVE). Uzmana göre, AAVE, günlük grafikte bir ABC dalgasını tamamladıktan sonra %80’lik bir ralli için hazır görünüyor. Analist  AAVE’de bu sürecin yaklaşık iki ay süreceğini ve bunun bir ayı piyasası rallisi olup olmayacağından henüz emin olmadığını belirtti. Stratejist, AAVE’yi uzun bir süre hodl edeceğini vurguladı.

Teknik analist, piyasa katılımcılarının dalgalar halinde tezahür etme eğilimindeki psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmeye çalışan ve popüler bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisinin popüler bir uygulayıcısıdır. Teoriye göre, bir varlık ABC dalgası şeklinde düzeltici bir hareketi tamamladıktan sonra yeni bir yükseliş trendi başlatma eğilimindedir. AAVE, gün içinde %6’nın üzerinde artışla an itibariyle 64.17 dolardan işlem görüyor.

Analist, Bitcoin’de İyimser Bir Tablo Çiziyor!

Bitcoin’i de inceleyen Smart Contracter, BTC’nin yükseliş senaryosunu yakından takip ettiğini söylüyor.Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe, paylaştığı bir tweet’te Bitcoin‘in kritik direnç seviyelerini aşmaı gerektiğini belirterek, Çin’deki protestoların gidişatına bağlı olarak piyasanın yeni düşüşlerle karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu arada, Bitcoin olası bir fiyat tabanı aramaya devam ediyor. Bitcoin, son haftalarda kritik bir destek pozisyonu görevi gören 18.000 dolar seviyesini hedeflerken, yeni krizi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Aynı zamanda, Bitcoin‘deki düşüşlere rağmen, piyasa hala BTC’Nin yeni zirvelere çıkacağı konusunda umutlu. Bununla birlikte, tahminler, BTC’nin daha fazla ivme kaybedeceğini gösteriyor. Son dönemlerde yayımlanan bir Finbold raporu, varlığın 2022 Noel gününde 12.117 dolardan işlem göreceğini gösteriyor. Bu süreçte Fed başkanı Fed Powell’in açıklamaları kritik önem teşkil ediyor.

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