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Mevcut ayı piyasası ile önceki kripto kışlarını karşılaştıran CoinMarketCap araştırma başkanı Alice Liu, kritik açıklamalar yaptı. CoinMarketCap, kripto para alanında dünyanın en sık başvurulan fiyat takip sitesidir.

Hodler Zihniyeti ve Dipten Alımlar..!

Bitcoin (BTC) şimdiye kadar psikolojik olarak önemli olan 20.000 dolarlık eşiğin altına düşmeye direndi. Ethereum (ETH) ise şimdilik 1.000 doların üzerinde kaldı. Uzmanlara göre, bu seviyeleri kaybetmek, satışların hızlanmasına neden olabilir. Alice Liu Liu , Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksinin bu hafta 7’ye düştüğüne dikkat çekerek yatırımcılar arasında “Aşırı Korku” olduğunu belirtti. Bu, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsün bir pandemi olduğunu ilan ettiği Mart 2020’den bu yana gördüğümüz en düşük seviye. Yönetici ayrıca, bu kripto kışının, BTC’nin bir yıl içinde %80’den fazla düştüğü 2018’de tanık olunan ayı piyasasından farklı olduğunu savunuyor ve şunları ekliyor:

Küresel piyasaların belirsizlik içinde kıvrandığı ve resesyon riski ile karşı karşıya olduğu bir dönemde, kripto paralar ayı piyasasına giriyor. Bu ilk kez gerçekleşen bir olay. Küresel ekonomik görünüm, parlak olmadığında, kripto para piyasasındaki korku artırıyor. Mevcut ayı piyasası ”makro kaynaklı” ve hisse senedi ile yüksek korelasyon, Bitcoin fiyatına zarar verdi. Hodler zihniyeti de olumsuz etkilendi. Fiyatın daha da düşmesinin beklendiği mevcut seviyelerde ‘dipten satın alma” konusunda daha az isteklilik var. Önceki ayı piyasalarında, daha fazla dipten alımlara tanık oluyorduk.

Alice Liu, mevcut kripto kışının 2018’den farklı olduğuna inanıyor. Yöneticiye göre, mevcut ayı piyasasında kısa sürede büyük oranda ani düşüşlerin yaşanması Hodler mentalitesine zarar veriyor. Glassnode, bu hafta yaptığı açıklamada uzun vadeli Bitcoin yatırımcılardan da satış baskısının arttığını bildirdi. Ancak, Liu kripto paraların dip seviyelerine diğer varlıklardan daha yakın olduğunu söylüyor.

Sektör, Önemli Bir Testten Geçiyor

Liu, Terra‘nın çöküşü ve Celsius Network’ün finansal krizinin kripto ekosistemi üzerinde son zamanlarda baskı oluşturmasıyla, Bitcoin’in yalnızca geçen hafta %30 düştüğüne dikkat çekti. Bir dizi marj çağrısı, sorunu daha da karmaşık hale getirirken, tasfiye felaketinin yaşanacağına dair söylentiler piyasaya zarar verdi. Binance’ta meydana gelen sorunlar da yatırımcı güvenini sarsmaya başladı.

Uzmana göre, bütün bu olaylar, kripto para piyasasına büyük darbe vurdu ve sektör kritik bir testten geçiyor. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri geçen ay 379 milyar dolar düştü. Bu, %28’lik bir düşüş. Uzmanlara göre, Bitcoin fiyatının yeninden ivme kazanabilmesi için Fed’in niceliksel sıkıştırma ve faiz artırımı para politikasından vazgeçmesi gerekiyor.