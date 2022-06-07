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Çin’in Bitcoin Yasağı Madencileri Durduramadı! Yeniden Başladı!

Çin yönetiminin, madenciliği de dahil olmak üzere Bitcoin ve diğer kripto para birimiyle ilgili her şey hakkında kamuoyuna açıkladığı geniş çaplı yasağa rağmen veriler ülkede hala çalışan düzinelerce Bitcoin node'u olduğunu gösteriyor.
16:00
7 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin yönetiminin, madenciliği de dahil olmak üzere Bitcoin ve diğer kripto para birimiyle ilgili her şey hakkında kamuoyuna açıkladığı geniş çaplı yasağa rağmen veriler ülkede hala düzinelerce Bitcoin node’u olduğunu gösteriyor.

94 Erişilebilir Bitcoin Düğümü

Ülke çapında uygulamaya alınan kripto para madenciliği yasağından bir yıl sonra, kripto para analitik platformu Birawr’ın en son verileri Çin topraklarında Bitcoin (BTC) ağını koruyan hala 94 erişilebilir düğüm olduğunu gösteriyor.

Bir Bitcoin düğümü, Bitcoin madenciliği protokolünü çalıştıran bir cihaz veya yazılımı ifade etmektedir. Spesifik olarak, düğümler tüm Bitcoin işlemlerinin veritabanını tamamen veya kısmen tutar ve işlemleri doğrulamak, fikir birliği kurallarını sürdürmek ve teklifleri oylamak için birbirine bağlanır.

Özellikle, Birawr’ın canlı düğüm haritası, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde bulunan halka açık Bitcoin düğümlerinin yoğunluğunu gösterirken, platform ayrıca ülke başına erişilebilir düğümlerin de bir dökümünü sunuyor.

İlginç bir şekilde, söz konusu düğümlerin ülkedeki yetkili kurumların 2021’de getirdiği yasağa rağmen Çin’de faaliyet göstermeye devam ettikleri görülüyor.  Yasak, hükümetin finansal kurumların herhangi bir kripto para işlemi yapmasını yasakladığı 2021’in Mayıs ayından başlayarak aşamalı olarak uygulamaya alındı. Ülkedeki kripto para madenciliği Haziran ayında tamamen yasaklandı ve Eylül ayında kripto para birimleri tamamen yasakladı.

Çin, Madenciliğe Geri Dönüş mü Yapıyor?

İlginç bir şekilde, Çin’deki yeraltı Bitcoin madencileri hala oldukça aktif ve bu da ülkeyi bir kez daha önemli madencilik oyuncularından biri yapıyor.

Madencilik yasağının ardından Çin’in Bitcoin‘in toplam hash rate’ine olan katkısı 2021’in Temmuz ayında sıfıra düşmüş ve o tarihten bu yana, özellikle de 2021’in Eylül ayından Ocak ayına kadar hızla artarak yüzde 20’ye kadar çıktı.

Tüm bunlarla birlikte, Şanghay Yüksek Halk Mahkemesi, dikkat çeken bir karara imza atarak Bitcoin’in “belirli bir ekonomik değere” sahip olduğuna ve mülkiyet hakları yasası da dahil olmak üzere ülke yasaları tarafından korunan bir sanal varlık olduğu yönünde dikkat çeken bir karara imza attı.

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