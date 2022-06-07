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Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), işlem hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın kripto parası BNB’yi inceleme altına aldı. Bu kritik gelişme, diğer borsa tabanlı altcoin fİyatlarını da etkiledi.

BNB, FXT ve Kucoin, Değer Kaybetti

BNB, soruşturma haberinin ardından %11 düştü. Token, an itibariyle 274 dolardan işlem görüyor. SEC’den gelen endişe veren hamleden sonra, borsa tabanlı diğer altcoin proejleri de düşüş kaydetti. Kucoin’in KCS ve FTX de dahil olmak üzere diğer borsa bağlantılı tokenlerr %5’in üzerinde değer kaybetti. SEC’in hamlesi kripto para piyasasında tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

BNB ile kayıt dışı menkul kıymet satışı yapıp yapmadığını ve 2017’deki ICO’nun kuruluşa kayıtlı olması gereken bir menkul kıymetin satışına denk gelip gelmediğini araştırıyor. SEC’in soruşturması, diğer birçok yasal ve tartışmalı sorundan zaten etkilendiği için Binance açısından oldukça olumsuz bir gelişme. Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken, BNB son 30 gün içinde neredeyse %22’lik düşüş kaydetti. Toplam piyasa değeri düşerek 45,6 milyar dolara geriledi. Dolaşımdaki arzı ise 162.2 milyon. Uzun bir zamandır kripto para sektörünü hedef alan SEC, Binance’in beş yıl önce, 2017 yılında faaliyete geçtiği sırada BNB’yi satarak menkul kıymet kurallarını ihlal edip etmediğini inceliyor. Mercek altınca olan ICO, 2017 yılında Binance tarafından başlatılmıştı. Ripple ‘a (XRP) açılan soruşturma sonrası sektörü hedef alan SEC, Binance’ınile kayıt dışı menkul kıymet satışı yapıp yapmadığını ve 2017’deki ICO’nun kuruluşa kayıtlı olması gereken bir menkul kıymetin satışına denk gelip gelmediğini araştırıyor. SEC’in soruşturması, diğer birçok yasal ve tartışmalı sorundan zaten etkilendiği için Binance açısından oldukça olumsuz bir gelişme. Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken, BNB son 30 gün içinde neredeyse %22’lik düşüş kaydetti. Toplam piyasa değeri düşerek 45,6 milyar dolara geriledi. Dolaşımdaki arzı ise 162.2 milyon.

Binance CEO’su, Reuters Raporunu Yalanladı

Kritik bir Reuters raporu, Binance’ı birkaç yıl içinde 2,5 milyar doların üzerinde yasa dışı işlemlerin gerçekleşmesindeki rolü nedeniyle suçladı. Binance iddiaları yalanladı. Binance CEO’su “CZ” Salı günü, Reuters’in bu raporununun gerçekleri yansıtmadığını iddiaetti. CZ, Binance’in siber güvenlik ekibi ile Reuters raporunu çürüttüğüne inandığı 50 sayfadan fazla e-posta kaydı yayınladı.