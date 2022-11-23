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Çılgın Başkan Nayib Bukele’nin Şüphesi Yok! Bitcoin Almaya Devam!

El Salvador başkanı Nayib Bukele ülkesi ve Bitcoin'in geleceği hakkında şüphe duymadan kripto paranın arkasında durmaya devam ediyor.
11:00
23 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, derinleşen kripto kışı sırasında tedirgin olmadığını belirtti. Ülkenin ekonomi bakanı, kripto para birimlerinin tamamen yasallaştırılmasını kolaylaştıran bir yasa tasarısı sundu.

El Salvador Ekonomi Bakanı Maria Luisa Hayem Brevé bir dijital varlıklar ihraç tasarısı sundu. Konu ile ilgili uzun belge, El Salvador’daki tüm kripto para birimlerinin benimsenmesi için yasal bir çerçevenin resmi olarak genişletilmesi yönünde durumu özetliyor. Tasarı, kongre tarafından görüşülmek üzere yasama meclisine sunuldu. Ayrıca, kripto avukatı Ana Ojeda Caracas 23 Kasım’da ayrıntıları açıkladı.

El Salvador Kriptoda Tam Gaz İlerliyor

Kripto yasası, eğer kabul edilirse, zaten yasal para birimi olan Bitcoin’in değil, herhangi bir kripto varlık türünün transferlerini düzenleyecek. Yapılan açıklamaya göre devlet, dijital varlık piyasasının verimli gelişimini teşvik etmeyi ve alıcıların çıkarlarını korumayı amaçlıyor.

Ayrıca, kriptoyu diğer finansal varlıklardan ayırarak onlar için tamamen yeni bir çerçeve oluşturuyor. Bunun yerine onları menkul kıymetlerle ilgili onlarca yıllık yasalara dahil etmeyi amaçlayan ABD’de buna ihtiyaç duyuluyor. Caracas’a göre, tasarı onaylanırsa aşağıdakilerle sonuçlanacak.

Caracas, tasarının doğrudan Başkan’ın ofisinden geldiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, tartışmalarda ve onayda gecikme yaşanması olası değil. Yasanın, El Salvador’daki kripto ekosistemini şekillendirmeyi sonuçlandıracağını vurguladı.

Başkan Bukele Haziran 2021’de Bitcoin Yasasını tanıttığında, yasa ulusal meclis tarafından birkaç saat içinde onaylanmıştı. Ayrıca, BTC o yılın Eylül ayında ülkede yasal para birimi haline getirildi.

Tether CTO’su Paolo Ardoino şu yorumu yaptı:

Dijital menkul kıymetler yasası El Salvador’un orta ve güney Amerika’nın finans merkezi olmasını sağlayacak.

Tahvillere Yeşil Işık

Tasarı ayrıca, ilk olarak Kasım 2021’de duyurulan El Salvador’a bağlı tahvillerin ihraç edilmesinin de önünü açıyor. Nayib Tracker’a göre, 2.392 coin’den oluşan El Salvador BTC cüzdanı şu anda 39,5 milyon dolar değerinde. Ancak, Bukele’nin Eylül 2021 başında satın almaya başlamasından bu yana 67,8 milyon dolar, yani yaklaşık %63 değer kaybetti.

Bunun yanı sıra, başkanlığını sürdüren Bukele 18 Kasım’dan itibaren günde 1 BTC satın almaya söz verdi. Bununla birlikte, şu anda dolar maliyet ortalaması olan 44.873 dolara kıyasla daha düşük fiyattan BTC biriktiriyor.

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