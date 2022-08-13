Yaptığı çıkışlarla yatırımcıların dikkatini çeken CEEK VR, GALA Coin, MANA Coin ve Ape Coin yorumları neler? Altcoin'ler için son piyasa ve analist yorumları haberimizde.

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Yaptığı çıkışlarla bir süredir yatırımcıların radarında olan CEEK VR coin, GALA coin, MANA coin ve Ape Coin için son analist ve uzman yorumları neler? Sizin için uzmanların ve piyasa analistlerin söz konusu altcoin’ler için yaptıkları yorumları derledik.

CEEK VR Coin Yorumları

Yazım sırasında günlükte yüzde 1 gibi görece sınırlı bir yükselişle 0,2294 dolardan işlem gören metaverse coin’i CEEK VR, son 1 ayda değerini yüzde 40’ın üzerinde kaybetse de altcoin’i çevreleyen coşku henüz tükenmiş değil. Analistlere ve piyasa uzmanlarına göre altcoin, 0,236 dolardaki haftalık direncini kırması halinde yeniden yukarı yönde güçlü bir harekete imza atabilir.

Algoritmik fiyat tahmin platformu Wallet Investor, CEEK VR coin’in 1 yıl içinde 0,522 dolara, 5 yıl içinde ise 1,619 dolara ulaşmasını öngörüyor.

GALA Coin Yorumları

Günlükte yüzde 6,97 yükselişle 0,06642 dolardan işlem gören GALA coin‘in işlem hacmi 24 saatte yüzde 45’in üzerinde arttı. Bu da altcoin’e olan yatırımcı ilgisini gösteriyor. GALA, 7 günde ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 8,05 ve yüzde 41,04 artırdı.

Piyasa analistlerine ve uzmanlarına göre altcoin‘in konsolidasyon bölgesinden çıkarak yükselebilmesi için 0,07 dolar direncini güçlü bir şekilde geçmesi gerekiyor. Gala’nın RSI’sı ise belirgin bir yükseliş trendi görüntüsü veriyor.

Öte yandan Wallet Investor, GALA coin’in 1 yıl içinde 0,138 dolara, 5 yıl içinde ise 0,441 dolara ulaşmasını öngörüyor.

MANA Coin Yorumları

En büyük metaverse projelerinden biri olan Decentraland‘ın yerel varlığı MANA, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,62’lik yükselişle 1,07 dolardan işlem görüyor. MANA, 7 günde ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 0,05 ve yüzde 35,62 artırdı.

Analistlere ve uzmanlara göre, MANA coin’in 1,065 doların üzerinde yapacağı günlük her mum kapanışı altcoin’deki yükselişin güç kazanmasını sağlayabilir.

Algoritmik fiyat tahmin platformu Wallet Investor, popüler metaverse projesinin fiyatının önümüzdeki 1 yıl içinde 2,202 dolara ve 5 yıl içinde 6,641 dolara ulaşmasını öngörüyor.

Ape Coin Yorumları

Yazım sırasında 6,84 dolardan alınıp satılan Ape Coin, günlükte yüzde 0,07 düşüşle işlem görüyor. Ape Coin, 7 günde değerini yüzde 8,07 kaybederken, 30 günde değerini yüzde 55’in üzerinde artırdı.

Piyasa uzmanlarına ve analistlere göre, altcoin’in önündeki ilk direnç 7,60 dolar seviyelerinden geçiyor. APE fiyatı için en yakın destek seviyesi ise 6,63 dolarda.

Wallet Investor’e göre, altcoin’in fiyatı önümüzdeki 1 yıl içinde 14,618 dolara, 5 yıl içinde ise 44,105 dolara ulaşma potansiyeline sahip.