Yatırımcılar mutlu çünkü bir çoğu ciddi kazançlar yakaladı. Kazançlar için satış yapıyorlar ve bu satışlar ciddi düşüş riskini beraberinde getiriyor.

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Fiyat henüz 0,1 dolar seviyelerindeyken değerlendiren yatırımcılar bugün yüzde 300’e ulaşan kazançlardan dolayı mutlu. Ancak yükselişler sonsuza kadar sürmez. Özellikle CHZ gibi sezonluk kripto paralar için çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Peki yatırımcılarını bekleyen tehdit ne? CHZ için detaylı analist ve daha fazlası.

Chiliz Coin

Kısa bir süre önce, Kasım ayının Chiliz için ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Özellikle futbol liglerinin başlamasının fiyat üzerinde ciddi etkisi olacağından da bahsetmiştik. Nitekim ligler bitmeye yakın şampiyonluklar kesinleştiğinde fiyatlar yeniden düşmeye başlayacak. Aslında bu döngü alışılmış bir şeydir. Kasım ayına dönecek olursak CHZ’nin ayın ilk haftasındaki performansına bakıldığında, yatırımcıların fırsatlardan yararlandığı görülüyor. Bununla birlikte, yatırımcıların potansiyel aşağı yönlü riskleri de değerlendirmesi gerekiyor.

CHZ’nin mevcut pozisyonu, aşağı yönü yukarı yönden daha fazla tercih edebileceğini gösteriyor. Ek olarak, en son WhaleStats analizi CHZ Coin‘in, en büyük ETH balinaları arasında işlem hacmine göre ilk 10 kripto arasında yer aldığını doğruladı. İlginç bir şekilde, CHZ hacminin büyük bir kısmında özellikle son 24 saat içinde önemli bir satış baskısı gözlemlendi. Bu sonuç CHZ’nin son performansından ve hafta başındaki konumundan kaynaklanıyor olabilir. Kripto para birimi, iki ayın en düşük seviyelerini yeniden test ettikten sonra Ekim ayının son haftasında güçlü bir boğa koşusuna başladı.

Chiliz Coin Yorum

Ekim ayının dip seviyesinden %78’lik bir artışla 0,29 dolara ulaşan fiyat son zirvesini görmüş olabilir. Nitekim 0,26 dolara kadar süren geri çekilme bunu teyit ediyor. Bu durum, WhaleStats‘e göre hacimde gözlemlenen artışı yansıtmaktadır. Keskin düşüşün olası bir nedeni de son rallinin CHZ’yi aşırı alım bölgesine itmesinden bu yana gelen satış baskısı olabilir. Sonuç olarak, dip aralığa yakın alım yapan yatırımcıların kar satışı yapmak için ciddi bir motivasyonu var. Özellikle diğer altcoinlerin henüz ciddi bir toparlanma yaşamadığını düşünürsek.

On-chain veriler CHZ balinalarının mevcut aşağı yönlü baskıya önemli bir katkı sağladığını ortaya koydu. En büyük borsa dışı adresler tarafından tutulan arz metriği balina satışlarını doğruluyor. Günlük aktif adreslerin sayısında da düşüş var, bu veri talebin azalmasına işaret eder. Bu yazının kaleme alındığı sırada, devam eden satış baskısının güçlü bir düşüşe mi neden olacağı yoksa yeniden yükselişe mi geçeceği henüz netlik kazanmadı, yatırıcıların olası kayıp riskini göz arzı etmemesi faydalarına olabilir.