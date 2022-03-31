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Chiliz (CHZ) Yeni Blockchaini Duyurdu: Yatırımcıları Neler Bekliyor?

Chiliz (CHZ), bugün için sinyalleri yakarak yeni bir gelişme geleceğini duyurmuştu. Yeni blockchaini ile CHZ, yatırımcılarına fırsatlar sunuyor.
15:30
31 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Chiliz (CHZ) daha önce Twitter’dan 31 Mart’ı işaret ederek yeni bir gelişme geleceğini duyurmuştu. Chiliz, web sitesini de buna göre uyarlayarak bir sayaç dahi koymuştu. Tarih geldi ve açıklamalar yapıldı. Chiliz, yeni blockchaini olan Scoville ile kripto dünyasına yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

Yeni Blockchain Scoville

Socios’un yerel fan tokenı olan CHZ, hali hazırda taraftarların takımı için önemli kararlarında hak sahibi olmasına imkan tanıyor. CHZ sahipleri, takımlarının forma renklerine, takım marşlarına ve birçok karara oylama ile katılıyor. Bu blockchain güncellemesi ile Chiliz, başlangıç ve kurumsal düzeyde olan spor organizasyonları için seçilmiş, ölçeklenebilir ve yarı merkezi olmayan bir blockchain uygulaması gütmeyi planlıyor.

Scoville, spor ve eğlence dünyasında güvenli bir ağ etkisine dayalı web3 ekosistemi protokolünün temelini oluşturmayı hedefliyor. Bu güncelleme ile CHZ, yatırımcıların küresel markalara doğrudan erişebilmesini ve mevcut bir fan token kitlesinin trendi ile kendi projelerini oluşturabilmesini amaçlıyor.

Taraftar ve Yatırımcılar İçin Faydalar

Böylece taraftarlar ve yatırımcılar, uygun ölçekte yerleşebilen kullanıcı merkezli bu platformu optimum ölçeklenebilirlik için kullanabiliyor. Ayrıca bu blockchain altyapı güncellemesi için ANKR’den destek alındığı da CHZ’nin sitesinde belirtiliyor. Güncelleme ile yatırımcılar, beyaz listeye alınmış firmalarla ortaklık da kurabiliyor. Hem merkezi hem de merkezi olmayan bu firmalar, yatırımcılara ürün ve platform oluşturma özgürlüğü de sunacak. Yani taraftarlar ve yatırımcılar bu gelişme ile sadece fan token sahibi olup takımında karar oylamasında bulunmakla kalmayıp, artık kendi projelerine yönlenebilecekleri bir ortama sahip oluyorlar.

Dünya çapında hali hazırda spor, büyük bir pazar payına sahip bir şekilde ilerliyor. Chiliz, bu hamlesiyle taraftarların, hem bu trendden yararlanmasını hem de dijital varlık değişimlerinin entegrasyonunu CHZ ile deneyimlemesini sağlamak istiyor. Bu, spor-kripto ilişkisini güçlendireceği gibi ayrıca kriptoların sektörlerdeki benimsenmesini de artıracaktır. Ancak bu noktada en önemli gelişme, yatırımcıların da bu piyasada üretmesini sağlamak ve etkileşimi artırmak oluyor.

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