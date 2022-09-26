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Chiliz (CHZ) Duyurdu! CHZ Fiyatını Yükseltmek İçin Atılacak 3 Adım!

Chiliz yönetiminin CHZ fiyatını artırmak için atacak 3 büyük adım ve Chiliz Chain 2.0 hakkında daha fazla detay ortaya çıktı.
21:21
26 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para projeleri gelecekte Web3’ün hayatımızda daha fazla yer kaplayacağının farkında ve bu yönde adımlar atıyorlar. Kendilerini dönüştüren ve dönüşüme katkıda bulunan projeler için başarı kaçınılmaz olacak. Peki Chiliz? O bunu başarabilecek mi? Bugün yayınlanan blog gönderisi hedeflere ışık tutuyor.

Chiliz ve Web3

Chiliz ve Socios Baş Strateji Sorumlusu Max Rabinovitch bugün önemli bir blog gönderici kaleme aldı. Mart 2022’de, özellikle spor ve eğlence endüstrileri için oluşturulan ilk layer1 blockchain olan Chiliz Chain 2.0 (CC2) duyuruldu ve test ağı başlatıldı. CC2, spor ve eğlence markalarının NFT’leri ve Taraftar Tokenlarını basmasına, DeFi ürünleri ve Play2Earn oyunları oluşturmasına ve ayrıca etkinlik, sadakat ve satış programları oluşturmasına olanak tanıyarak Web 3.0’ın büyük potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak.

Rabinovitch şunları söyledi;

Socios Taraftar Tokenları, halihazırda, ne kadar çok etkileşimde bulunursanız, o kadar çok ödüllendirileceğiniz, tokenleştirilmiş bir üyelik/sadakat planına dönüşmektedir. Taraftar Tokenları, Socios ortamının dışında büyüyecek ve belirli bir takımın taraftarları için tam erişimli bir Web 3.0 üyelik geçişine dönüşecek. Socios, takımların token sahiplerini bağladığı ve ödüllendirdiği şeydir, ancak üyeliğin değeri, gelecekte Taraftar Token’ınızı nereye taşıdığınıza bağlıdır. Taraftar Tokenları, spor ve eğlence ekosisteminin merkez üssünde yer alacak. Nerede etkileşimde bulunursanız bulunun ister sosyal medya platformlarında, perakende mağazalarda, ekip uygulamalarında vb. ödüllendirilebilirsiniz veya Taraftar Token’ınız sayısız avantajın kilidini açabilir”.

Chiliz Chain 2.0

Chiliz Chain 2.0’ın kullanıma sunulmasının bir parçası da Taraftar Tokenlarının benimsenmesinden doğrudan yararlanacak ürünler geliştirmek isteyen paydaşlar için bir kuluçka/hızlandırıcı olan Chiliz Labs’ın oluşturulmasıdır. Bu şekilde Chiliz yönetimi Web3 alanında faaliyet gösteren geliştiricileri de ağa çekmeyi hedefliyor.

LiveLike ise Chiliz Chain 2.0‘a katılan ilk şirket oldu. Gerçek zamanlı hayran etkileşimi ve sadakat çözümlerinde uzman olan LiveLike hakkında Rabinovitch şunları söyledi;

“LiveLike’ın Chiliz Chain’e katılmasından dolayı çok heyecanlıyız ve LiveLike gibi diğer hizmet sağlayıcılar ve teknoloji çözüm uzmanları için Socios Taraftar Token toplulukları için fayda sağlayan ve katılım fırsatlarını artıran projeler oluşturmak için heyecan verici bir fırsat var.”

CHZ token için üç önemli detay da bulunuyor.

  • CHZ’nin rolü, ağ etkileştirici/yönetişim tokeni ve çoklu ortamın yerel para birimi olarak daha sürdürülebilir bir yere genişleyecek.
  • CC2 üzerine kurulu herhangi bir proje için işlemleri destekleyen yerel para birimi de CHZ olacaktır.
  • Ağdaki gas ücretleri de CHZ olarak tahsil edilecek.

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