ChatGPT ve Google Bard 2024’te XRP için Yükseliş Tablosu Çiziyor; ROE %50 Artabilir Mi? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bitcoin‘in (BTC) 41.000 $ bölgesinin üzerinde 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gören kripto piyasasında yükseliş yaşanıyor. Bunun yanında Google Bard ve ChatGPT 2024’te XRP için bir yükseliş trendi öngörüyor ve bu sırada XRP 0,60 $’lık önemli destek alanının üzerinde işlem görüyor.

Öte yandan, iddialara göre satış öncesi aşamada 1,8 milyon dolardan fazla para toplandığı göz önüne alındığında, BorroeFinance ($ROE) alım baskısı yaşanıyor.

BorroeFinance Web3 Alanında Ortaya Çıkıyor

Yapay zeka (AI), ChatGPT gibi yenilikler sayesinde dalgalar yaratmaya devam ederken, bu son teknoloji farklı kullanım durumları için kullanılıyor ve finans sektörü de bundan faydalananlar arasında yer alıyor.

Sonuç olarak ekibin açıklamasına göre BorroeFinance, Web3’te gelir finansmanını AI aracılığıyla kolaylaştırıyor çünkü yoğun risk değerlendirmeleri gerektiriyor ve bu da onu satın almak için değerlendirilebilecek bir kripto haline getiriyor olabilir.

Ekibe göre BorroeFinance, alıcıları ve satıcıları birbirine bağlayan yapay zeka destekli bir pazar yeri olarak hizmet veriyor ve bu sayede Web3 işletmelerinin projelerini finanse etmek için anında nakit toplamalarını sağlıyor.

Spesifik olarak, Web3 katılımcıları gelecekteki gelirlerini non fungible tokenlar (NFT’ler) şeklinde basar ve bunlar daha sonra BorroeFinance’in pazarında anında nakit olarak satılarak ağın merkezi olmayan kripto para listesinde en üst sıralarda yer almasını sağlar.

DeFi coinlerinden biri olan BorroeFinance, iddialara göre sanatçıların, içerik oluşturucuların ve NFT sanatçılarının karşılaştığı likidite sorununu ortadan kaldırarak Web3 devrimine öncülük ediyor.

Ağın borçlanma ortamını yenileme arayışına bağlı olarak, şu anda 3. Aşamada olan ön satışta en az 170 milyon $ROE token satın alındığı göz önüne alındığında, daha fazla yatırımcı BorroeFinance’a ilgi gösteriyor olabilir.

Yatırım yapılacak yeni kriptolardan biri olduğu iddia edilen $ROE, kullanıcıların ödüller ve teşvikler ve gelişmiş analizler gibi premium özelliklerden yararlanmasını sağlayan BorroeFinance’in yönetim tokenıdır.

BorroeFinance, kendisini Web3 işletmeleri için son derece güvenli ve merkezi olmayan bir finansman platformu oluşturmayı amaçlayan bir oyun değiştirici olarak tasvir ediyor.

XRP 2024 Yorumları

Kripto tahminleri söz konusu olduğunda yapay zeka tercih edildiğinden, ChatGPT ve Google Bard gibi önde gelen araçlar, büyük dil modelleri (LLM’ler) tarafından desteklendikleri için bu boşluğu dolduruyor.

Sonuç olarak ChatGPT, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki yasal savaşın devam etmesi gibi çeşitli koşulları hesaba kattıktan sonra XRP’nin gelecek yılın sonunda 2,50 ila 5,00 $ arasında değişmesini bekliyor.

Öte yandan Google Bard daha muhafazakâr bir tahminde bulunarak XRP’nin piyasa duyarlılığı, düzenleyici kaygılar, performans ve kurumsal benimseme gibi faktörlere bağlı olarak gelecek yılın sonunda 0,50 ila 1,80 dolar arasında işlem görmesini bekliyor.

CoinGecko verilerine göre, ilk 5 kripto para biriminden biri olan XRP’nin, bu tahminlerin temelinde, yazı yazıldığı sırada 0,617 dolardan işlem gördüğü göz önüne alındığında, yukarı yönlü bir yörünge yaşaması bekleniyor.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.