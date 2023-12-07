Bitcoin ve Ethereum, Solana Dahil 25’ten Fazla Altcoin İçin “Komisyonsuz Ticaret” Müjdesi!

Bloomberg’in haberine göre hisse senetlerinin yanında kripto para işlemlerinin de yapılmasına izin veren ticaret platformu Robinhood, büyük ses getirecek bir hamleyle Avrupa’da kripto para ticareti uygulamasını başlattı. İngiltere’deki hisse senedi piyasasına başarılı girişinin ardından platform şimdi de Avrupalı yatırımcılara Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dahil 25’ten fazla altcoin’e erişim olanağı sağlayacak. Şirketin bu stratejik genişlemesi, kripto para piyasasındaki son yükselişin hemen ardından geldi.

Robinhood Avrupa’da Genişliyor

Robinhood, kısa süre önce İngiltere’deki hisse senedi piyasasına giriş yapmasının ardından şimdi de Avrupa’da komisyonsuz kripto para ticareti sunmaya başladı. Avrupalı yatırımcılar platform üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Solana‘nın (SOL) da bulunduğu 25’in üzerinde kripto parada sorunsuz bir şekilde işlem yapabilecekler.

Robinhood Crypto’nun Genel Müdürü Johann Kerbrat Bloomberg’e yaptığı açıklamada, uygulamanın lansmanına yenilikçi bir cashback tarzı sadakat programının eşlik edeceğini belirtti. Bu program, her kullanıcının aylık işlem hacminin belirli bir yüzdesini BTC şeklinde kredilendirerek kullanıcı deneyimini geliştirecek ve müşterileri platforma sadakatını teşvik edecek.

Robinhood’un Avrupa’daki kripto para broker’larına yönelik gelir stratejisi, kendi adına işlem yapan piyasa yapıcılardan ve ticaret merkezlerinden bir indirim almayı içeriyor. Kerbrat, Avrupa’da bu iadenin işlem başına yaklaşık “65 baz puana” denk geleceğini ve ABD’de kripto para emirlerinden kazanılan 35 baz puanın neredeyse iki katı olacağını söyledi. Bu güçlü gelir modeli, özellikle Robinhood’daki kripto kavramsal işlem hacimlerinin Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 75’lik önemli bir artışa tanık olduğu bir zamanda geldi.

Robinhood İçin Sırada Ne Var?

Avrupa açılımı Robinhood için önemli bir adım olsa da, şirket şu anda kripto paraları çevreleyen düzenleyici belirsizlikler nedeniyle kripto para hizmetlerini İngiltere‘deki yatırımcılara sunmayacak. Buna karşılık şirket, Eylül ayından bu yana Litvanya‘da sanal para birimi borsa operatörü olarak lisanslı ve farklı yargı bölgelerinde gezinme ve küresel kripto para topluluğunu teşvik etme konusunda kararlı.

ABD’de ilk spot Bitcoin ETF‘sine Şubat 2024’e kadar onay çıkacağı beklentisi artarken ve kripto para piyasası yükselmeye devam ederken Robinhood’un Avrupa’ya genişlemesi yalnızca kripto para piyasasının ayağa kalkmasından faydalanmasıyla kalmıyor, aynı zamanda şirketin daha fazla büyümesi için de zemin hazırlıyor. Robinhood, önümüzdeki yıl kripto para transferleri ve ek kripto para listelemeleri yapmayı planlıyor oluşuyla kripto para piyasasıyla birlikte evrim geçirmeye hazır olduğunu gösteriyor.