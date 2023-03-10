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2023 yılı başlarında SingularityNET (AGIX) gibi Yapay Zeka (AI) token’ları, bir kripto para birimine yönelik olumlu düşüncenin büyük bir bölümünü topladı. ChatGPT’nin yükselişinin, yatırımcıların o dönemde sahip olduğu konumda önemli rol oynadığı bir gerçek.

AGIX’de ChatGPT Artışı!

AGIX’deki yılbaşında oluşan algı birkaç hafta sonra, başlangıçta sahip olunandan gerilemeye başladı. Santiment’ten alınan bilgiye göre AGIX ağırlıklı hissiyat, Aralık 2022 ile Şubat ayının ilk haftası arasında haftalık zirvelere ulaştı. Metrik, sosyal hacim yüksek olduğunda yükselir ve genel duygu kötümser olduğunda düşüşler meydana gelir. Yazı kaleme alındığında belirtilen metrik -0.058’de negatif bölgede. Bu durum, yatırımcıların ChatGPT’nin popülaritesinin azalmasıyla o kadar iyimser olmadıklarını gösterebilir.

Hacmine göre zincir üstü veriler, AGIX’in hala 146 milyon doları koruyabildiğini gösteriyor. Bununla birlikte daha önce elde edilen 500 milyon dolarlık seriye kıyasla yine de kısaltılmış bir miktardı. Bu durum yatırımcılar tarafından kaydedilen kayıp veya kazançlara bakılmaksızın AGIX işlemlerinin toplam tutarının önemli ölçüde azaldığı anlamına gelebilir. Ancak bu düşüşten ne sorumlu olabilir?

AGIX Metriklerinde Gerileme!

Birkaç hafta önce ChatGPT, çeşitli sektörlerdeki kullanıcıların dikkatini çekti. Oluşan ilgi, AI ürününün benzeri görülmemiş kilometre taşlarına ulaşmasına yardımcı oldu. Trend nedeniyle ChatGPT, Google Trendler tablosunda 100’lük mükemmel bir puanı korumayı başardı. Ürün yüksek trend puanında kalsa da, 82 seviyesine bir düşüş AI token yatırımcılarını etkileyebilir. Öte yandan AGIX, bir hafta içinde %100 oranının üzerinde değer artışı yaşadığı tarihte Bitcoin (BTC) korelasyonundan bağımsız görünüyordu. Ancak 8 Mart’ta BTC 22.000 doların altına gerilediğinde AGIX, değerinin önemli bir bölümünü kaybeden token’lardan biriydi. CoinMarketCap’e göre AGIX’in son yedi günlük performansı %26,74 oranında geriledi.

Yön Hareketi İndeksi (DMI) yazı kaleme alındığında +DMI ve -DMI sırasıyla 20.86 ve 21.44’te kapandı. Ortalama yön endeksi (ADX) olarak bilinen üçüncü dinamik çizgi 39.52’de olmasına rağmen bir artış veya fiyat düşüşü için güçlü bir desteğe sahip değildi. Ek olarak Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA), AGIX’in uzun vadede olası bir yükseliş trendi oluşturabileceği ön görülüyor.