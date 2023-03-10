Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   ChatGPT Dopingiyle Fitili Ateşlenen Yapay Zeka Altcoinde Son Durum!

ChatGPT Dopingiyle Fitili Ateşlenen Yapay Zeka Altcoinde Son Durum!

ChatGPT'nin başarısıyla büyük bir fiyat artışı yaşanan kripto para biriminde güncel veriler neler? İşte altcoinde son durum!
12:50
10 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılı başlarında SingularityNET (AGIX) gibi Yapay Zeka (AI) token’ları, bir kripto para birimine yönelik olumlu düşüncenin büyük bir bölümünü topladı. ChatGPT’nin yükselişinin, yatırımcıların o dönemde sahip olduğu konumda önemli rol oynadığı bir gerçek.

AGIX’de ChatGPT Artışı!

AGIX’deki yılbaşında oluşan algı birkaç hafta sonra, başlangıçta sahip olunandan gerilemeye başladı. Santiment’ten alınan bilgiye göre AGIX ağırlıklı hissiyat, Aralık 2022 ile Şubat ayının ilk haftası arasında haftalık zirvelere ulaştı. Metrik, sosyal hacim yüksek olduğunda yükselir ve genel duygu kötümser olduğunda düşüşler meydana gelir. Yazı kaleme alındığında belirtilen metrik -0.058’de negatif bölgede. Bu durum, yatırımcıların ChatGPT’nin popülaritesinin azalmasıyla o kadar iyimser olmadıklarını gösterebilir.

Hacmine göre zincir üstü veriler, AGIX’in hala 146 milyon doları koruyabildiğini gösteriyor. Bununla birlikte daha önce elde edilen 500 milyon dolarlık seriye kıyasla yine de kısaltılmış bir miktardı. Bu durum yatırımcılar tarafından kaydedilen kayıp veya kazançlara bakılmaksızın AGIX işlemlerinin toplam tutarının önemli ölçüde azaldığı anlamına gelebilir. Ancak bu düşüşten ne sorumlu olabilir?

AGIX Metriklerinde Gerileme!

Birkaç hafta önce ChatGPT, çeşitli sektörlerdeki kullanıcıların dikkatini çekti. Oluşan ilgi, AI ürününün benzeri görülmemiş kilometre taşlarına ulaşmasına yardımcı oldu. Trend nedeniyle ChatGPT, Google Trendler tablosunda 100’lük mükemmel bir puanı korumayı başardı. Ürün yüksek trend puanında kalsa da, 82 seviyesine bir düşüş AI token yatırımcılarını etkileyebilir. Öte yandan AGIX, bir hafta içinde %100 oranının üzerinde değer artışı yaşadığı tarihte Bitcoin (BTC) korelasyonundan bağımsız görünüyordu. Ancak 8 Mart’ta BTC 22.000 doların altına gerilediğinde AGIX, değerinin önemli bir bölümünü kaybeden token’lardan biriydi. CoinMarketCap’e göre AGIX’in son yedi günlük performansı %26,74 oranında geriledi.

Yön Hareketi İndeksi (DMI) yazı kaleme alındığında +DMI ve -DMI sırasıyla 20.86 ve 21.44’te kapandı. Ortalama yön endeksi (ADX) olarak bilinen üçüncü dinamik çizgi 39.52’de olmasına rağmen bir artış veya fiyat düşüşü için güçlü bir desteğe sahip değildi. Ek olarak Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA), AGIX’in uzun vadede olası bir yükseliş trendi oluşturabileceği ön görülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
Artık Ölüm Kalım Noktasında! 2 Kıdem Kripto Analisti Şimdi Uyardı! 6 Ay Dedi!
Artık Ölüm Kalım Noktasında! 2 Kıdem Kripto Analisti Şimdi Uyardı! 6 Ay Dedi!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!
Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!
Bilinmezliğin Kralı Altcoin Karmaşadan Kurtulamıyor! Önce Yüzde 10 Arttı Sonra Yüzde 10 Düştü! Şimdi Ne Olacak?
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Fırsat Bölgesinde Olan En Az 3 Altcoin! Dev Kripto Analiz Şirketinin Direktörü Açıkladı!
Fırsat Bölgesinde Olan En Az 3 Altcoin! Dev Kripto Analiz Şirketinin Direktörü Açıkladı!
DeFi Protokolü Bu Altcoin Sahiplerine Müjdeyi Verdi! 2.18 Milyon Dolarlık Altcoin Kurtarılacak!
DeFi Protokolü Bu Altcoin Sahiplerine Müjdeyi Verdi! 2.18 Milyon Dolarlık Altcoin Kurtarılacak!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Yüzde 50 Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoin İçin Teknik Veriler Yükseliş Diyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023