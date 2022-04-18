Kripto piyasası, bugün az da olsa yükselişleriyle canlandığını gösteriyor. Piyasa değerine göre ilk 30 kripto para birimine bakıldığında sadece Terra (LUNA), Near protocol (NEAR) ve FTX Token (FTT) %1’in üzerinde artış gösterse de çoğunlukla BTC ve onu takip eden altcoinlerin %0,5’e yakın yükselişleri dikkat çekiyor. 2 Nisan’da gördüğümüz yükselişlerden sonra kriptoların kırmızılara bulanmasını uzun süredir seyrediyorduk. Ancak bu kırılmış olarak gözüküyor. Yatırımcıların sıkça takip ettiği Ceek Smart VR Token (CEEK) ve Origin Protocol (OGN)’de ise fiyat şöyle seyrediyor.

Ceek Smart VR Token

Bir metaverse coin olan ve KuCoin’de listelenmesi sonrası benimsenmesini artıran CEEK, özellikle bu listelenmeden sonra fiyatında ciddi bir artış görmüştü. Ancak gerek makroekonomik sebeplerin kripto piyasasını etkilemesi gerekse metaverse coinlere olan ilginin son bir haftada düşmesi ile CEEK, bir düşüş trendinde seyrediyor. Bu yazı yazılırken CEEK, son 24 saatteki %4,5 düşüşüyle yaklaşık 0,4618 dolardan işlem görüyor. Ancak her şeye rağmen CEEK, haftalık olarak bakıldığında %0,3 ve aylık olarak ise %24,5 olan artışını koruyor. Ayrıca CEEK yatırımcıları, CEEK’in Binance listelenmesi için sabırsızlıkla bekliyor.

Origin Protocol (OGN)

Yatırımcılar tarafından çok bilinmeyen ve fiyat artışlarıyla şaşırtan OGN, bu yazı yazılırken son 24 saatteki %2’nin üzerindeki artışıyla yaklaşık 0,629 dolardan işlem görüyor. Ayrıca OGN, haftalık %12, iki haftalık %4 ve aylık olarak bakıldığında ise %2,5 olan artışını koruyor. Genel olarak bakıldığında OGN’nin fiyat artışını son bir haftada kazandığı söylenebiliyor.

OGN, Mart’ın sonunda ciddi bir çıkış yakalayabilmişti. Bu süreçte OGN, yaklaşık 0,7479 dolara kadar ulaşabilmişti. Her ne kadar OGN, bu fiyat değerine uzak olsa da tekrardan bir yükseliş ivmesi yakalayabileceği görülüyor. Ancak bunların da ötesinde geçen yıla oranla OGN’nin %70’in üzerinde değer kaybettiği de görülüyor. OGN, popülaritesini geçen yıla göre kaybetse de yatırımcıların tekrardan ilgisini çekmiş olarak gözüküyor. Dolayısıyla yatırımcıların yönelimi birbirini tetikleyerek OGN’nin bir yükseliş ivmesine girmesine yardımcı oluyor.