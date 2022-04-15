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Metaverse Coinlerde Son Durum: Ceek, Sandbox ve Bu Altcoin!

Kripto piyasasının genel eğilimleri metaverse coinleri de etkiliyor. Metaverse coinlerden olan CEEK, SAND ve bu diğer altcoin ise böyle seyrediyor.
15:30
15 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası, 2 Nisan’dan beri yaşadığı düşüş trendini dün kırabilmiş ve toparlanmalar yaşanmıştı. Bu duruma liderlik eden Bitcoin (BTC) ve Ethereum(ETH)’yi diğer altcoinler kadar metaverse coinler de takip etmişti. Bugün yine kripto piyasası çok iç açıcı tablolar sergilemiyor. Bu süreçte Ceek VR (CEEK), The Sandbox (SAND) ve Decentraland (MANA) ise kripto piyasasının diğer para birimlerinden ayrılmıyor.

CEEK Fiyat Analizi

Bu yazı yazılırken Ceek Smart VR Token (CEEK), son 24 saatteki %1,6 düşüşüyle yaklaşık 0,48 dolardan işlem görüyor. Ayrıca CEEK, haftalık olarak bakıldığında %22’lik bir düşüşte olduğu da gözden kaçmıyor. Ancak haftalık bu düşüş aslında CEEK’in aylık %65’e varan yükselişinde çok da etkili olmuyor. CEEK, özellikle kripto piyasasının ünlü borsası KuCoin’de listelenmesiyle yüksek bir hype yakaladı ve fiyat kazançlarını elde etti. Henüz CEEK, bu kazançları kaybeder mi bilinemiyor ancak %65’lik bir kazancın da kolay kaybedileceği düşünülmüyor.

SAND Fiyat Analizi

Diğer bir metaverse coin olan The Sandbox (SAND) ise, bu yazı yazılırken son 24 saatteki %1’e yakın düşüşüyle yaklaşık 2,79 dolardan işlem görüyor. Ayrıca SAND, haftalık %9 kadar düşüş göstererek Mart sonu kazançlarını kaybetmiş olarak gözüküyor. Şayet aylık olarak bakıldığında SAND’in sadece %2,5 kadar artış göstermesi onun aslında piyasaya oranla daha az kazanç kaydettiğini gösteriyor.

Mana Fiyat Analizi

The Sandbox ile beraber en popüler metaverse platformu olan Decentraland’ın yerel tokenı MANA, son 24 saatteki %1,6 kadar düşüşüyle yaklaşık 2,137 dolardan işlem görüyor. MANA, diğer metaverse coinlerden ayrılarak hem haftalık hem de aylık düşüşüyle dikkat çekiyor. Böylece MANA, haftalık %11,5 aylık ise %6’ya yakın düşüşüyle aslında kazancını sıfırlamaktan da öte bir aşağı ivmeli fiyat performansı sergilediğini gösteriyor.

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