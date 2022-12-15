Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple’ın yerel varlığı XRP, kripto para piyasasında artan satış baskısına ayak uydurmuş durumda. Bundan önce XRP fiyatında görülen yükseliş, uzun süredir devam eden ve SEC’in Ripple’a açtığı davada elde ettiği olumlu sonuçlarla ilişkili. Ancak veriler, altcoin’lerin acımasız bir türbülansla karşı karşıya kaldığı dönemde balinaların XRP biriktirme çılgınlığı içinde olduğunu ortaya koyuyor.

XRP Temel Analizi: Balinalar Birikim Çılgınlığında

Bir rapora göre, balina seviyesi XRP cüzdanlarının arzı son 5 hafta içinde yüzde 16,7’den yüzde 18,3’e fırladı. Bu durum doğrudan balinaların kripto para borsası FTX’in çökmesine neden olan son piyasa duyarlılığından faydalandığına işaret ediyor. Veriler, XRP’nin Kasım ayının ikinci haftasında büyük bir artış kaydettiğini gösteriyor. Bu, kripto para piyasasının geri kalanına karşı en büyük fiyat rallilerinden biri olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu aynı zamanda Eylül ayının sonunda ve Ekim ayının başında kaydedilen XRP fiyatındaki en büyük sıçrama anlamına geliyor.

Bununla birlikte, XRP fiyatının geri çekildiği sırada, 100 bin ila 10 milyon arasında XRP tutan balina seviyesi cüzdanların birikim çılgınlığına girdikleri görülüyor. Raporda bu sıçramanın aceleyle geldiğinden söz ediliyor. Veriler, balina seviyesi cüzdanların hala yüksek miktarda XRP aldığı için fiyatın yakında yeniden yükselebileceğini vurgu yapıyor.

SEC’in Ripple’a Açtığı Davada Sona Gelindi

Uzun süredir devam eden SEC ile XRP arasındaki dava yakında mahkemenin açıklayacağı özet yargı kararı ile gündeme gelecek. Davada sona gelinirken, uzmanlar ve yatırımcılar tarafından yapılan farklı spekülasyonlar dikkatle takip ediliyor. Uzmanların genel görüşü, Ripple’ın ABD’li düzenleyici SEC karşısında üstünlüğe sahip olduğu ve mahkemeden XRP’nin ihraççısının lehine bir karar çıkacağı yönünde. XRP yatırımcılarının avukatı John Deaton, komisyonun FTX’in kurucusu ve eski CEO’su SBF liderliğindeki dolandırıcılığı tespit edememesinin ardından XRP davasının SEC için her zamankinden daha önemli hale geldiğini öne sürdü.

ABD Bölge Mahkemesi, hem SEC hem de Ripple’ın özet karar talebini kabul etti ve özet karar için meraklı bekleyiş başladı. Mahkemeden Ripple lehine bir karar çıkması, beklendiği gibi bunun XRP fiyatının sert şekilde yükselmesiyle sonuçlanması öngörülüyor.