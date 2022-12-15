Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Çarpıcı Rapor: Diğer Altcoin’lerden Kaçan Balinalar Buna Yöneldi!

Çarpıcı Rapor: Diğer Altcoin’lerden Kaçan Balinalar Buna Yöneldi!

Güncel veriler, balina seviyesi kripto para cüzdanlarının SEC'in hedefindeki o altcoin projesinin peşinde olduğunu gösteriyor.
13:30
15 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple’ın yerel varlığı XRP, kripto para piyasasında artan satış baskısına ayak uydurmuş durumda. Bundan önce XRP fiyatında görülen yükseliş, uzun süredir devam eden ve SEC’in Ripple’a açtığı davada elde ettiği olumlu sonuçlarla ilişkili. Ancak veriler, altcoin’lerin acımasız bir türbülansla karşı karşıya kaldığı dönemde balinaların XRP biriktirme çılgınlığı içinde olduğunu ortaya koyuyor.

XRP Temel Analizi: Balinalar Birikim Çılgınlığında

Bir rapora göre, balina seviyesi XRP cüzdanlarının arzı son 5 hafta içinde yüzde 16,7’den yüzde 18,3’e fırladı. Bu durum doğrudan balinaların kripto para borsası FTX’in çökmesine neden olan son piyasa duyarlılığından faydalandığına işaret ediyor. Veriler, XRP’nin Kasım ayının ikinci haftasında büyük bir artış kaydettiğini gösteriyor. Bu, kripto para piyasasının geri kalanına karşı en büyük fiyat rallilerinden biri olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu aynı zamanda Eylül ayının sonunda ve Ekim ayının başında kaydedilen XRP fiyatındaki en büyük sıçrama anlamına geliyor.

Bununla birlikte, XRP fiyatının geri çekildiği sırada, 100 bin ila 10 milyon arasında XRP tutan balina seviyesi cüzdanların birikim çılgınlığına girdikleri görülüyor. Raporda bu sıçramanın aceleyle geldiğinden söz ediliyor. Veriler, balina seviyesi cüzdanların hala yüksek miktarda XRP aldığı için fiyatın yakında yeniden yükselebileceğini vurgu yapıyor.

SEC’in Ripple’a Açtığı Davada Sona Gelindi

Uzun süredir devam eden SEC ile XRP arasındaki dava yakında mahkemenin açıklayacağı özet yargı kararı ile gündeme gelecek. Davada sona gelinirken, uzmanlar ve yatırımcılar tarafından yapılan farklı spekülasyonlar dikkatle takip ediliyor. Uzmanların genel görüşü, Ripple’ın ABD’li düzenleyici SEC karşısında üstünlüğe sahip olduğu ve mahkemeden XRP’nin ihraççısının lehine bir karar çıkacağı yönünde. XRP yatırımcılarının avukatı John Deaton, komisyonun FTX’in kurucusu ve eski CEO’su SBF liderliğindeki dolandırıcılığı tespit edememesinin ardından XRP davasının SEC için her zamankinden daha önemli hale geldiğini öne sürdü.

ABD Bölge Mahkemesi, hem SEC hem de Ripple’ın özet karar talebini kabul etti ve özet karar için meraklı bekleyiş başladı. Mahkemeden Ripple lehine bir karar çıkması, beklendiği gibi bunun XRP fiyatının sert şekilde yükselmesiyle sonuçlanması öngörülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
Bu da Oldu! Milletvekilinden 2023 Kripto Para Tahmini!
Bu da Oldu! Milletvekilinden 2023 Kripto Para Tahmini!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022