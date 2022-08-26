Cardano (ADA) ekosistemi, bir süredir yeni güncellemesi Vasil Hard Fork için ter döküyor. Ancak Cardano, ertelemeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Cardano (ADA) ekosistemi, bir süredir yeni güncellemesi Vasil Hard Fork için ter döküyor. Ancak Cardano, ertelemeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

‘Vasil Hard Fork’ Duyurusu: ADA, Yükseliyor

Önde gelen geliştiricilerden Adam Dean bugün yaptığı açıklama ile merakla beklenen güncellemenin beklenenden daha erken gelebileceğini belirtti. Adam Dean yakın zamanda attığı bir tweette, 1.35.3 düğümünü çalıştıran Stake Pool Operatörlerinin (SPO’lar) son 12 saatteki blokların %63’ünü tamamladığını açıkladı. Ayrıca şirket, Vasil Hard Fork’u Cardano ana ağında uygulamak için 1.35.3 düğümünde %75 blok üretim hedefini doğrulamıştı. Bu gelişmenin ardından ADA fiyatı sadece 2 saatte %3’ün üzerinde ve son 24 saatte %5’in üzerinde değer kazandı. 24 saatlik en yüksek seviye 0.48 dolar olurken, en düşük seviye ise 0,45 dolar oldu.

Cardano geliştiricisi Adam Dean, 26 Ağustos’taki bir tweet’te, Vasil Hard Fork’un daha erken gerçekleşmesi konusunda iyimser olduğunu açıkladı. PoolTool’daki 12 saatlik grafik verilerine göre, 1.35.3 düğümünü çalıştıran SPO’lar ana ağ blok üretiminin %63’ünü oluşturuyor. Şirket daha önceki bir tweet’te, düğümdeki blok üretimi %75’e ulaştıktan sonra Cardano ana ağında Vasil Hard Fork uygulamasını doğruladı. Ayrıca geliştiriciler, 1.35.3 düğümünün Cardano yükseltmesi için son düğüm sürümü olacağına zaten karar verdiler. Genel olarak, 1.35.3 düğümünün %57’si Cardano ana ağını çalıştırıyor. Geliştiriciler, bulunan büyük hatalarla birlikte 1.35.3 düğümünü ve bileşen entegrasyonunu başarıyla test etti. Ancak, son kontrol listesinde toplam 9 küçük hata bulunuyor. Vasil Hard Fork’tan önceki diğer iki gereksinim, likiditenin %80’ini sağlamak için düğümü yükselten en az 25 borsa ve üretim öncesi test ağında 1.35.3 düğümüne karşı en iyi 10 DApp testi.

ADA, Bu Seviyeyi Görebilir

Binance ve diğer birkaç borsa, Cardano düğümünü yükselttiğini duyurdu. Ayrıca, en iyi 10 DApp’ten 4’ü 1.35.3 düğümüne karşı test yapıldığını onayladı. Vasil hard fork, Cardano’nun güvenliğini, ölçeklenebilirliğini ve akıllı sözleşme performansını artıracak. Ayrıca, geliştiricilerin Cardano ağında daha verimli ve güvenli dApp’ler oluşturmasına olanak tanıyacak. ADA fiyatı, beklenen yükseltme muhtemelen önümüzdeki ay gerçekleşebileceği için kısa süre sonra tekrar 0,55 dolar seviyesine ulaşabilir.

Vasil hard fork, en son ertelemenin Temmuz sonunda gerçekleşmesiyle sürekli bir gecikme yaşadı. Şirket, 1.35.0 düğümündeki hatalar nedeniyle Vasil sert çatalında bir gecikme olduğunu ve sorunsuz bir başlatma sağlamak için daha fazla test yapıldığını duyurdu. Ayrıca, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, 1.35.2’deki hataya rağmen şirketin 1.35.3 düğümünü dağıtmak için acele ettiğini iddia eden eleştirilre ateş püskürdü.