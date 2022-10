Okuma Süresi: 4 Dakika

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ABD’li düzenleyici SEC’in 2020’nin Aralık ayında Ripple’a ve üst düzey iki yöneticisine kayıt dışı menkul kıymet iddiasıyla açtığı davayı çevreleyen konulara ilişkin şok eden bir açıklamada bulundu. Hoskinson, genel olarak XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı ve Ripple’a karşı açılan bu davanın saçma olduğu ve XRP’nin emtia olarak düzenlenmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, kişisel Twitter hesabından SEC ile Ripple arasındaki dava ve sektörün önde gelen isimlerinin yaptığı açıklamalarla ilgili 16 tweet’ten oluşan bir tweet dizi paylaştı. Hoskinson, SEC’in neden olduğu sorunlara ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle Ripple cephesinden bazı isimlerden gelen sert eleştirilerin kendisini şaşırttığını, her zaman SEC karşısında Ripple’ı desteklediğini belirtti. Temel olarak Hoskinson, XRP’nin bir emtia olduğuna inanıyor ve onu petrole ve hatta beyzbol kartlarına benzetiyor. Bununla birlikte, petrol veya kartları menkul kıymetleştirmeye çalışmanın bariz sorunlara neden olacağı konusunda uyararak şunları söyledi:

Her zaman Layer 1 protokollerinin çoğunun (XRP dahil) menkul kıymet olmadığı görüşünü savundum çünkü fayda sağlayan, dünyanın her yerinde operatörleri ve kurucuları olacak kadar merkeziyetsiz ve kurucuları Howey testini kaybettikten sonra hayatta kalan bir şeyi menkul kıymet olarak görmek tuhaf ve anlamsız. İnsanların petrol üzerine spekülasyon yapması petrolü futbol kartlarından daha fazla menkul kıymet yapmaz. Petrolü veya futbol kartlarını her zaman menkul kıymetleştirebilirsiniz, ancak o zaman bariz sorunlarınız olur. Kripto para paralar düzenlemelere karşı bağışık değiller. Piyasaların istikrarlı olması, iyi işlemesi, güvenilir aktörlerin izlenmesi ve oluşumların incelenmesi gerekiyor. Emtia düzenlemesi ilkelere dayalı, piyasa odaklı ve doğası gereği küreseldir. Emtialar onları bir araya getirenlerden kurtulur.