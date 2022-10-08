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  •   Cardano Kurucusu Hoskinson’dan SEC ile Ripple Arasındaki Dava için Dikkat Çeken Açıklama

Cardano Kurucusu Hoskinson’dan SEC ile Ripple Arasındaki Dava için Dikkat Çeken Açıklama

Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, ABD'li düzenleyici SEC'in 2020'nin Aralık ayında Ripple'a ve üst düzey iki yöneticisine kayıt dışı menkul kıymet iddiasıyla açtığı davayı çevreleyen konulara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
16:57
8 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ABD’li düzenleyici SEC’in 2020’nin Aralık ayında Ripple’a ve üst düzey iki yöneticisine kayıt dışı menkul kıymet iddiasıyla açtığı davayı çevreleyen konulara ilişkin şok eden bir açıklamada bulundu. Hoskinson, genel olarak XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı ve Ripple’a karşı açılan bu davanın saçma olduğu ve XRP’nin emtia olarak düzenlenmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Ripple CEO’suna Yüklendi

Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, kişisel Twitter hesabından SEC ile Ripple arasındaki dava ve sektörün önde gelen isimlerinin yaptığı açıklamalarla ilgili 16 tweet’ten oluşan bir tweet dizi paylaştı. Hoskinson, SEC’in neden olduğu sorunlara ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle Ripple cephesinden bazı isimlerden gelen sert eleştirilerin kendisini şaşırttığını, her zaman SEC karşısında Ripple’ı desteklediğini belirtti. Temel olarak Hoskinson, XRP’nin bir emtia olduğuna inanıyor ve onu petrole ve hatta beyzbol kartlarına benzetiyor. Bununla birlikte, petrol veya kartları menkul kıymetleştirmeye çalışmanın bariz sorunlara neden olacağı konusunda uyararak şunları söyledi:

Her zaman Layer 1 protokollerinin çoğunun (XRP dahil) menkul kıymet olmadığı görüşünü savundum çünkü fayda sağlayan, dünyanın her yerinde operatörleri ve kurucuları olacak kadar merkeziyetsiz ve kurucuları Howey testini kaybettikten sonra hayatta kalan bir şeyi menkul kıymet olarak görmek tuhaf ve anlamsız. İnsanların petrol üzerine spekülasyon yapması petrolü futbol kartlarından daha fazla menkul kıymet yapmaz. Petrolü veya futbol kartlarını her zaman menkul kıymetleştirebilirsiniz, ancak o zaman bariz sorunlarınız olur. Kripto para paralar düzenlemelere karşı bağışık değiller. Piyasaların istikrarlı olması, iyi işlemesi, güvenilir aktörlerin izlenmesi ve oluşumların incelenmesi gerekiyor. Emtia düzenlemesi ilkelere dayalı, piyasa odaklı ve doğası gereği küreseldir. Emtialar onları bir araya getirenlerden kurtulur.

Ripple’ın Brad, Chris, David ya da herhangi bir başkasını ayakta tutacak bir ekosisteme sahip bir şey yarattığının altını çizen Hoskinson “Beni eleştiren bağımsız bir XRP ordusunun olması da bu gerçeğin kanıtı. XRP Blockchain’i muhtemelen onlarca yıl boyunca işlem değeri üzerinden çalışacak. Dava özünde, 100’den fazla ülkede milyonlarca bağımsız katılımcısı olan ve tek bir şirketin herhangi bir yönetici tarafından kontrol edilemeyen bir şeye menkul kıymet düzenlemesinin uygulamanması saçmalığına dayanıyor. Bu nedenle, eski ve mevcut hükümet görevlililerine kapsamlı kişisel saldırılarda bulunmak ve ayrıca Bitcoin’i enerji kullanımı veya Çin etkisi nedeniyle hedef almak tamamen gereksiz. Bireysel yolsuzluğun Howey testi ile hiçbir ilgisi yok.” sözleri ile geçmişte yaptığı bazı açıklamalardan dolayı Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’ı hedef aldığı görüldü.

Kripto Paraların Düzenlenmesi

Cardano kurucusu, bazılarının Ethereum‘un da SEC tarafından dava edilmesi gerektiğine inandığını ancak birtakım ilişkiler nedeniyle dava edilmediğini ima ettiğini belirterek, “Bu şekilde kripto paraların hiçbir anlam ifade etmeyen bir çerçeveye zorlanmasıyla ilgili daha büyük sorun nasıl çözülebilir? Gerçek ya da algılanan adaletsizlikler karşısında öfkelenmek gerçekten kolay, ancak öfke hiçbir sorunu çözemez. Sadece daha fazla soruna neden olur ve potansiyel işbirlikçiler artık birlikte çalışamayacağı için çözüm alanını daraltır. Bu yıl boyunca, sektörümüzün sorunlarının temel nedenine inmeye çalışarak önemli miktarda vakit harcadım. Yasama organı, yeni teknolojinin sonuçlarını çözmek için yeni yasalar çıkarma görevinde ihmalkâr davranmıştır. Düzenleyiciler yasaları takip etmeli. Çoğu zaman siyasi olabilen yaptırım konusunda kesinlikle esneklik var, ancak koşullar harekete geçmeye zorluyor. Sektör olarak Luna, Bitconnect, OneCoin ve on milyarlarca dolarlık saldırılar olmamış gibi davranamayız.  Artık her yıl trilyonlarca dolarlık değerin ortaya çıkıp kaybolduğunu görmezden gelemeyiz. Ismarlama düzenlemelerin yokluğunda, düzenleyiciler mantıklı ya da adil olup olmadığına bakmaksızın mevcut kuralları uygun gördükleri şekilde uygulamaya çalışacaklar. Bu nedenle, birlikte inşa ettiğimiz yeni ekonominin gelişmesi için oyunun kurallarını değiştirmek mantıklıdır. Bu geçmişte de yapıldı. Kin gütmek ve zorbalık hiçbir şeyi çözmez. Liderlik ve yorulmak bilmeyen bir çaba gerektirir.” diyerek ekosistemin ayakta kalabilmesi için işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

2023’de kripto paralar için yeni yasaların kabul edileceğine inandığını söyleyen Hoskinson, sektörün Amerika’da gelişmesini sağlamak ya da ilerlemesine zarar vermenin sektördekilere bağlı olduğunu söyledi ve şu eklemeyi yaptı:

Katılım düzeyimiz. Karşılıklı işbirliğimiz. Gerçek sorunları çözmeye çalışanlara vereceğimiz destek. Roe v. Wade olayı gibi istikrarlı kararların bile ortadan kalktığını gördüğümüz üzere, mahkemeler yasama boşluklarının yerine geçemiyor. Eğer netlik istiyorsak, o zaman yasama yapmalıyız. Bu bizim penceremizden gördüğümüz.

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