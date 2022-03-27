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Cardano Fiyat Tahmini: Ralli Başlayacak Mı?

Cardano (ADA) için kritik seviyeler! Yatırımcılar güncel hedefleri yakından takip etmeli.
21:30
27 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Yakın zamanda Cardano (ADA) için 1 dolar hedefini ve kritik seviyeleri paylaşmıştık. ADA fiyatı toparlanmaya devam ediyor. Bitcoin’in yeniden 45.000 dolara dayanmasıyla birlikte Cardano 1,13 dolardan alıcı buluyor. Peki yükseliş devam edecek mi? Kısa vadede hangi seviyeler Cardano (ADA) için bekleniyor?

Cardano (ADA)

Geçtiğimiz yılın son yükseliş döneminde Cardano oldukça iyi bir performans gösterdi. Özellikle akıllı sözleşmelere tam uyumlu hale gelecek olması fiyatının sürekli olarak artmasına sebep oldu. Elbette beklenti satın alındı ve güncelleme gerçekleştiğinde fiyat sürekli olarak düşmeye başladı. Piyasalarda genel yönün aşağıya dönmesiyle Cardano (ADA) 1 doların altına indi.

Bugünlerde Terra’nın BTC alımları ve Rusya’nın Bitcoin ile dost ülkelere gaz satma planları piyasaları iyice pozitife çevirdi.

Cardano Fiyat Tahmini

Parabolik ralli, Cardano (ADA) fiyatını iki hafta içinde %45 oranında artırdı. ADA, aylık 1,2 dolarlık direnci yeniden test etti ve hala bunun üstesinden gelmek için mücadele ediyor. Bu nedenle, potansiyel bir düzeltme, hızlı boğa koşusunu stabilize edebilir, yatırımcılar bu geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendirebilir.

Şubat ayı satışları sırasında, ADA  1 dolarlık önemli yıllık desteğini kaybetti. Sonuç olarak, altcoin %20 düştü ve 0,78 dolara yakın desteğe ulaştı. Ancak alıcılar geçen ay bu desteği güçlü bir şekilde savundu ve daha fazla kaybı önlemeye çalıştı. Kripto pazarında yükselen toparlanma hissi, ADA fiyatını 0,78 dolardan toparladı ve ters çevrilmiş 1 dolarlık direnci kırdı. Yatay seviyenin yanı sıra, Cardano (ADA) grafiği, uzun süredir devam eden bir direnç trend çizgisi ve 50-DMA gibi diğer önemli seviyelerin de yükseldiğini gösterdi.

İyileşme rallisi 1,2 dolar direncine ulaştı ve yuvarlanan bir dip formasyonuna benziyordu. Boyun çizgisinden yukarı yönlü bir kırılma, satın alma baskısını artırabilir ve 1,6 dolar seviyesi görülebilir.

Alternatif olarak, bu dirençte daha yüksek fiyat reddi, satıcıların ADA fiyatını 1 dolar seviyelerine geri çekebileceğini ve kırılma direncini yeniden test edebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Güncel direnç seviyeleri 1,2 ve 1,6 dolar ve destekler ise 1 dolar ile 0,78 dolardır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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