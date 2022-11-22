Cardano (ADA) fiyatı, Bitcoin'e (BTC) benzer şekilde ABD doları karşısında güçlü bir satış baskısıyla karşı karşıya ve 0,35 doların altında mücadelesini sürdürüyor. Teknik analiz, ADA fiyatının kritik destek seviyesinin altına düşmesi halinde düşüşün hız kazanabileceğine işaret ediyor.

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Cardano (ADA) fiyatı, Bitcoin’e (BTC) benzer şekilde ABD doları karşısında güçlü bir satış baskısıyla karşı karşıya ve 0,35 doların altında mücadelesini sürdürüyor. Teknik analiz, ADA fiyatının kritik destek seviyesinin altına düşmesi halinde düşüşün hız kazanabileceğine işaret ediyor.

Cardano Fiyat Analizi

Geçtiğimiz hafta, Cardano fiyatı ABD doları karşısında 0,330 dolar bölgesine yakın bir noktayı geçemeyerek sert şekilde geri çekildi. ADA/USD işlem çifti 0,332 dolar civarında bir yerel tepe oluşturmasının ardından düşüşe başladı. Ardından, destek seviyeleri olan 0,320 dolar ve 0,312 doların altında net bir düşüş oldu. Fiyat, 0,300 dolardaki desteğinin ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) altına kadar düştü. Şu anda Cardano’nun fiyat grafiğindeki yerel dip seviye 0,2952 dolar civarında oluşmuş durumda.

ADA grafiğine bakıldığında direnç bölgesi olan 0,300 doların üzerinde küçük bir yükseliş olduğu görülüyor. Yukarı yönde, ilk acil direnç seviyesi 0,315 dolar bölgesine yakın. Bu seviye, 0,395 dolardaki yerel tepeden 0,295 dolardaki yerel dibe doğru olan aşağı yönlü hareketin yüzde 23,6 Fib geri çekilme seviyesine yakın. Ayrıca, 4 saatlik grafikte 0,312 dolara yakın dirençle oluşan önemli bir düşüş trendi çizgisi var. Cardano için ilk büyük direnç, 0,320 dolar seviyesine veya fiyatın üzerinde toparlanabileceği 55 basit hareketli ortalamaya (4 saatlik) yakın.

ADA‘da bir sonraki ana direnç seviyesi 0,338 dolar bölgesine yakın. Bu seviye, 0,395 dolardaki tepe seviyeden 0,295 dolardaki dip seviyeye doğru aşağı yönlü hareketin yüzde 50 Fib geri çekilme seviyesine yakın bir noktada. Yukarı yönde 0,338 dolar seviyesinin üzerinde net bir kırılım fiyatın 0,350 dolardaki dirence doğru hareket etmesini sağlayabilir. Bu direncin geçilmesiyle 0,380 dolar seviyesine doğru yükselişin fitili ateşlenebilir.

Öte yandan ADA’da aşağı yönde ilk acil destek seviyesi 0,300 dolar seviyesine yakın. Bu seviyenin ardından bir sonraki ana destek seviyesi 0,288 dolara yakın ve bunun altında fiyat belki de 0,265 dolardaki destek seviyesine doğru hareket edebilir. Düşüşün derinleşmesi halinde fiyatın 0,250 dolar seviyesinin test etmesi beklenebilir.

Grafik, ADA fiyatının şu anda 0,35 doların ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) altında işlem gördüğünü gösteriyor. Genel olarak, 0,320 dolardaki direnç bölgesini temizleyip geçemeyecek olursa fiyatın düşmeye devam etmesi beklenebilir.

ADA için Teknik Göstergeler

ADA/USD için 4 saatlik MACD şu anda düşüş bölgesinde hız kaybederken, RSI şu anda 50 seviyesinin altında bulunuyor. Özetle Cardano fiyatı için en yakın temel destek seviyeleri 0,300 dolar ve 0,288 dolarda. Popüler ADA içinen yakın temel direnç seviyeleri ise 0,320 dolar ve 0,338 dolarda.