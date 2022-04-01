Bitcoin sabah erken saatlerde 44.200 doları gördü ve öğleden sonra yeniden toparlanmaya başladı. En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 46.500 dolardan alıcı buluyor. BTC ile dip yapan altcoinler ise yeniden yükselişe geçti. Peki en popüler altcoinlerde güncel görünüm ne?

Cardano (ADA)

Cardano’nun ilk metaverse girişimi kısa sürede 22.500 yatırımcıya ulaştı. Benzersiz adreslerin tamamı metaverse arazisi aldı. PoS algoritmasına sahip en büyük akıllı sözleşme olan Cardano (ADA) henüz 1 yılının doldurmadan ciddi GitHub performansı yakaladı. Geliştiriciler yoğun biçimde projeler üzerinde çalışsa da henüz Cardano ekosisteminde ciddi popülerlik yakalayan bir girişim olmadı.

Cardano yazı hazırlandığı sırada 1,16 dolardan alıcı buluyor. Bugün 1,10 dolara kadar düşen ADA, Bitcoin’in dönüşüyle birlikte toparlanıyor. Dört saatlik grafikte RSI nötr bölgede ve fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor. Aşağıda 1 dolar desteği ve kısa vadede yukarıda 1,37 dolar hedefi bulunuyor.

Ripple (XRP) ve AVAX

XRP diğer altcoinler gibi BTC’nin geri dönüşüyle birlikte yeşil yanıyor. Fiyat 0,828 dolarda ve RSI nötr bölgenin altına sarkıyor. Bitcoin’in mevcut pozitif durumu devam ederse 0,86 dolar ilk hedef olabilir. Orta vadede 1,07 ve 1,22 dolar hedefleri bulunuyor. Özellikle 0,86 dolar seviyesi yakından takip edilmesi bu bölgeden güçlü bir atak başlayabilir.

Popüler Ethereum killer yazı hazırlandığı sırada 100 dolar sınırına dayandı. Aşağıda 92 dolar desteği güçlü kaldı ve fiyat buradan tepki verdi. Yükselen trendin devamı için AVAX’ın 95 dolar üzerinde tutunması gerekiyor. Boğalar güçlü kalmaya devam ederse 114-118 dolar aralığında yeni bir bölgesel zirve oluşabilir.

Ethereum (ETH) Yorum

ETH artık 3.500 dolar sınırına dayandı. Ocak ortasından bugüne ilk defa 3400 doların üzerinde bu kadar güçlü kalıyor. Özellikle “merge” beklentisi yatırımcıların Ethereum (ETH) için risk iştahını artırıyor. RSI nötr bölgenin üzerinde, fiyat güçlü konumunu devam ettirirse 3.570 dolar ilk hedef olabilir.

Aşağıda ise 3.415 ve 3.212 dolar destekleri belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.