Cardano tarafından güzel haberler gelmeye devam ediyor. PoS algoritmasına sahip en büyük akıllı sözleşme platformunu inceliyoruz. Cardano, Ethereum birleşmesine kadar bu uzun unvanı taşımaya devam edecek. PoS algoritmasının ölçeklenebilirlik, çevresel etkiler gibi birçok başlıkta daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Özellikle küresel ısınmanın gündemimizde daha fazla yer edineceğini düşünürsek iş kanıtı (PoW) algoritmasıyla çalışan ağları zor günler bekliyor.

Cardano (ADA) Haberleri

Ağ tabanlı dApp’lere olan talep arttıkça Cardano’nun hacmi rekor seviyelere yükseldi. Cardano ağının temel büyümesinin ardından, işlem hacmi son zamanlarda 86 milyar dolara ulaştı ve ardından hızla düşmeye başladı. Messari tarafından sağlanan verilere göre ağ ivme kazanıyor gibi görünüyor.

Mart ayı, Cardano ağı için en iyi aylardan biri olarak sona erdi ve daha fazla proje ve çözüm ortaya çıktıkça ekosisteme 200 milyon dolardan fazla para girişi oldu. TVL’nin yükselişiyle birlikte ağ, toplamda 86 milyar dolarlık daha önce görülmemiş bir hacim artışı gördü. Hacimdeki böylesine güçlü bir artış, aynı zamanda, üç hafta içinde %50’den fazla yükselen ADA’nın fiyatıyla da ilişkiliydi.

Cardano (ADA) Geleceği

Cardano, ağ üzerinde aktif olarak çeşitli çözümler ve dApp‘ler oluşturan projeler tarafından yapılan bir dizi adımlara şahit oldu. Sektörden uzmanlar, stablecoinlerin, wrapped ve sentetik varlıkların ve daha fazla özelliğin aynı anda piyasaya sürülmesinin, önümüzdeki birkaç ay içinde ağın katlanarak büyümesine yol açacağını belirtti.

Resmi sosyal medya kanallarındaki rapora göre, sadece stablecoinler Tron gibi blockchainlere günlük ortalama 4 milyar dolardan fazla hacim getiriyor. Cardano blockchainindeki yeni projelerle, ağın kullanımının önemli ölçüde artması bekleniyor ve bu da kullanıcıların işlemler ve ağ ile diğer etkileşimler için ödediği ücretlerde katlanarak artışa neden olabilir.

Ağ aktifliğinin artması Cardano (ADA) fiyatına da pozitif yansıyacaktır. Daha fazla uygulamanın ağda aktif olması Cardano ekosisteminin gelişmesine ve ADA yatırımcılarının para kazanmasına katkıda bulunacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.