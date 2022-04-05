X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Cardano (ADA) Haberleri! Ağ İçin Güzel Gelişme!

Kısa ve orta vadede ADA fiyatı artar mı? Ağdaki son gelişmeler neler?
18:43
5 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Cardano tarafından güzel haberler gelmeye devam ediyor. PoS algoritmasına sahip en büyük akıllı sözleşme platformunu inceliyoruz. Cardano, Ethereum birleşmesine kadar bu uzun unvanı taşımaya devam edecek. PoS algoritmasının ölçeklenebilirlik, çevresel etkiler gibi birçok başlıkta daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Özellikle küresel ısınmanın gündemimizde daha fazla yer edineceğini düşünürsek iş kanıtı (PoW) algoritmasıyla çalışan ağları zor günler bekliyor.

Cardano (ADA) Haberleri

Ağ tabanlı dApp’lere olan talep arttıkça Cardano’nun hacmi rekor seviyelere yükseldi. Cardano ağının temel büyümesinin ardından, işlem hacmi son zamanlarda 86 milyar dolara ulaştı ve ardından hızla düşmeye başladı. Messari tarafından sağlanan verilere göre ağ ivme kazanıyor gibi görünüyor.

Mart ayı, Cardano ağı için en iyi aylardan biri olarak sona erdi ve daha fazla proje ve çözüm ortaya çıktıkça ekosisteme 200 milyon dolardan fazla para girişi oldu. TVL’nin yükselişiyle birlikte ağ, toplamda 86 milyar dolarlık daha önce görülmemiş bir hacim artışı gördü. Hacimdeki böylesine güçlü bir artış, aynı zamanda, üç hafta içinde %50’den fazla yükselen ADA’nın fiyatıyla da ilişkiliydi.

Cardano (ADA) Geleceği

Cardano, ağ üzerinde aktif olarak çeşitli çözümler ve dApp‘ler oluşturan projeler tarafından yapılan bir dizi adımlara şahit oldu. Sektörden uzmanlar, stablecoinlerin, wrapped ve sentetik varlıkların ve daha fazla özelliğin aynı anda piyasaya sürülmesinin, önümüzdeki birkaç ay içinde ağın katlanarak büyümesine yol açacağını belirtti.

Resmi sosyal medya kanallarındaki rapora göre, sadece stablecoinler Tron gibi blockchainlere günlük ortalama 4 milyar dolardan fazla hacim getiriyor. Cardano blockchainindeki yeni projelerle, ağın kullanımının önemli ölçüde artması bekleniyor ve bu da kullanıcıların işlemler ve ağ ile diğer etkileşimler için ödediği ücretlerde katlanarak artışa neden olabilir.

Ağ aktifliğinin artması Cardano (ADA) fiyatına da pozitif yansıyacaktır. Daha fazla uygulamanın ağda aktif olması Cardano ekosisteminin gelişmesine ve ADA yatırımcılarının para kazanmasına katkıda bulunacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Cardano (ADA) Fiyat ve Gelişmeler: Gelecekte Ne Vadediyor?
Cardano (ADA) Fiyat ve Gelişmeler: Gelecekte Ne Vadediyor?
ADA Coin Haberleri! Cardano Balinaları Ne Durumda?
ADA Coin Haberleri! Cardano Balinaları Ne Durumda?
Bitcoin (BTC) Durgunlaşırken Aave, Zilliqa ve Bu İki Altcoin Tüm Piyasaya Meydan Okuyor!
Bitcoin (BTC) Durgunlaşırken Aave, Zilliqa ve Bu İki Altcoin Tüm Piyasaya Meydan Okuyor!
Ripple (XRP) ve Terra (LUNA) Değil Bu Altcoin Piyasaya Yeniden Hükmediyor!
Ripple (XRP) ve Terra (LUNA) Değil Bu Altcoin Piyasaya Yeniden Hükmediyor!
Cardano (ADA) Metaverse Hamlesi! Yoğun İlgi Gördü!
Cardano (ADA) Metaverse Hamlesi! Yoğun İlgi Gördü!
Santiment, Güncel Piyasa Verilerine İşaret Etti: Cardano’da (ADA) Teknik Görünüm!
Santiment, Güncel Piyasa Verilerine İşaret Etti: Cardano’da (ADA) Teknik Görünüm!
Ethereum (ETH) Değil Bu Altcoin’in Gas Fee’leri %100 Arttı!
Ethereum (ETH) Değil Bu Altcoin’in Gas Fee’leri %100 Arttı!
Cardano Fiyat Tahmini: Ralli Başlayacak Mı?
Cardano Fiyat Tahmini: Ralli Başlayacak Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’lerin Trendine Ne oluyor: Düşüşlerin Sebebi Ne?
NFT Koleksiyonun Tamamı Çalındı: Suçlusu Kim?
NFT Avcıları 1: Tarihe Yolculuk Yaptıracak NFT
İş Sanat, Decentraland’de Sergi Açtı: “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” 
Son Teknik Analizler
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022