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Cardano (ADA) Fiyat ve Gelişmeler: Gelecekte Ne Vadediyor?

Analistler, Cardano'nun (ADA) fiyat ve gelişmelerle yatırımcılara ne vadettiğini yorumlayarak fiyat performansını değerlendiriyor.
16:05
5 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası, Bitcoin (BTC)’nin de önderliğinde genel olarak sakinliğini korumaya devam ediyor. Ancak bazı altcoinler hem yükselişleri hem de yaptığı gelişmelerle dikkat çekiyor. Cardano (ADA), hem arz artışıyla hem de fiyat performansıyla analistlerin dikkat edilmesi vurgusu yaptığı altcoinler arasında yer alıyor.

ADA Gelişmeleri ve Fiyat

ADA, dün yaşanan gelişmelerle piyasa değerine göre ilk 10 altcoin arasında yedinci sıraya kadar yükselmişti. Her ne kadar bugün Cardano, bu sıralamadan sekizinci sıralamaya gerilese de ADA, fiyat artışları ve arzını korumaya çalışıyor. Bu yazı yazılırken ise ADA, 1,2 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Ayrıca ADA, haftalık bakıldığında %3,5 iki haftalık bakıldığında %32 ve aylık olarak ise %40’a yakın artışı ile istikrarını koruyor. Cardano, dün piyasa değerine göre Solona (SOL) ve Terra (LUNA)’yı aşarak yedinci sıraya yükselmişti. Bugün ise Solana bu sıralamada altıncı ve LUNA ise yedinci sırada yer alıyor.

Analistler, bu noktada aslında Cardano’nun bir gerilemede olmadığının altını çiziyor. Terra’nın kar amacı gütmeyen bir vakfı olan LFG’nin Bitcoin (BTC) rezervi toplaması, SOL’ün NFT ve metaverse dünyasındaki gelişmeleri ile arzının artması ile uzmanlar, aslında SOL ve LUNA için daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Dolayısıyla ADA, her ne kadar iyi bir performans sergilese de bu gelişmelere yetişemiyor ve dünkü konumunu koruyamıyor.

ADA Fiyat Geleceği

Bunların yanı sıra platformu içerisinde oylamaları ile tanınan CoinMarketCap’te bir Cardano (ADA) fiyat öngörüsü anketi yapıldı. Bu platformdaki kullanıcılar ADA’nın Nisan ayının sonunda 1,35 dolardan işlem göreceğini öngörüyor.

Öte yandan bir on-chain izleme firması olan Santiment, ADA’nın yatırımcılarının sayısının arttığını da doğruluyor. Bu artış genel anlamda ADA’ya yansıyor ancak uzmanlar, uzun vadede bunun daha kazançlı olacağını da savunuyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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