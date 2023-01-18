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Bugün saat 17:52’de gelen son dakika bilgisine göre ABD Adalet Bakanlığı kripto paralarla ilgili önemli bir toplantı yapacaktı. Saat geldi çattı ve 20:00 itibariyle merakla beklenen toplantı başladı. Bitcoin fiyatı bu haberin ardından 21.600 dolardan hızla 21.200 dolar seviyesine düşmüştü. Pozitif gelen ABD ÜFE verisine rağmen Adalet Bakanlığının sürpriz toplantısı ayıların elini güçlendirdi.

ABD Kripto Para Duyurusu

Bugün gelen son dakika bilgisi “uluslararası kripto para uygulama eyleminden” bahsediyordu. Toplantı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco tarafından yönetilirken Adalet Bakanlığı Ceza Bölümünden, Hazineden ve FBI’dan katılımcıların olması kafaları karıştırdı. Topluluktaki endişe küresel ölçekte bir kısıtlamanın duyurulacağı yönündeydi. Ancak bazı yatırımcılar devam eden bir kripto dolandırıcılık davasıyla alakalı atılacak nispeten önemsiz bir adımın bu toplantıda duyurulmasını ve Bitcoin fiyatının hızla yeniden yükselmesini bekliyor. Toplantı biraz önce başladı ve açıklamaları canlı olarak bu sayfada sizlerle paylaşıyor olacağız. Anlık gelişmeleri takip etmek için bu sayfayı kontrol edebilirsiniz. Saat 19:48’te 20.500 doların altına düşen Bitcoin fiyatı birçok altcoinde ciddi satışları beraberinde getirdi.

20:06 toplantı gecikti.

Adalet Bakanlığı Rus Borsası Bitzlato’ya Karşı Yaptırım Kararı Aldı

20:09 toplantı başladı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shenzhen kentinde ikamet eden 40 yaşındaki Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov’un bugün öğleden sonra (ABD yerel saatle) Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılması planlanıyor.

İddia edildiği üzere sanık, gerekli kara para aklama karşıtı önlemleri uygulamayan ve suçluların fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere işledikleri suçlardan kâr elde etmelerini sağlayan bir kripto para borsasının işletilmesine yardımcı olmuştur.

Mahkeme belgelerine göre Legkodymov, küresel çapta faaliyet gösteren Hong Kong’a kayıtlı bir kripto para borsası olan Bitzlato’nun üst düzey yöneticisi ve çoğunluk hissedarı. Asgari kimlik bilgileri talep ederek dolandırıcıların onu tercih etmesini sağladı.

Örneğin, 29 Mayıs 2019 tarihinde Legkodymov, Bitzlato’nun dahili sohbet sistemini kullanarak bir meslektaşına Bitzlato kullanıcılarının “dolandırıcı olarak bilindiğini” ve hesaplarını kaydetmek için başkalarının kimlik belgelerini kullandıklarını yazdı.

Şikayette iddia edildiği gibi, Bitzlato ABD’den kullanıcı kabul etmediğini iddia etse de, ABD merkezli müşterilerle önemli ölçüde iş yaptı ve müşteri hizmetleri temsilcileri kullanıcılara ABD finans kurumlarından para transfer edebileceklerini defalarca tavsiye etti.

Bugün açıklanan tutuklamayla eş zamanlı olarak, Europol ve İspanya, Portekiz ve “Güney” Kıbrıs’taki ortaklarıyla birlikte çalışan Fransız yetkililer, Bitzlato’nun dijital altyapısını dağıttı, Bitzlato’nun kripto paralarına el koydu ve diğer yaptırım önlemlerini aldı.

Buna ek olarak, Hazine Bakanlığı FinCEN, değiştirildiği şekliyle Rus Kara Para Aklama ile Mücadele Yasası’nın 9714(a) bölümü uyarınca, Bitzlato’yu Rus yasadışı finansmanı ile bağlantılı olarak “birincil kara para aklama sorunu” olarak tanımlayan bir Emir duyurdu. Karar, kapsam dahilindeki herhangi bir finans kurumu tarafından Bitzlato’yu içeren belirli fon aktarımlarını yasaklayan özel bir tedbir uygulamaktadır.

Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) kripto para birimleri ve dijital varlıkların artan yasadışı kullanımıyla mücadele etmek üzere kurulmuştur.

Adalet Bakanlığı toplantısı başlamamış olsa da konunun Bitzlato olduğunun ortaya çıkmasıyla Bitcoin yeniden yükselmeye başladı. Toplantı öncesinde yaptırımla alakalı karar borsanın internet sitesinde yayınlandı. Canlı yayınlanacak toplantı 20:06 itibariyle henüz başlamadı, ancak yaptırım kararının sızdırılması Bitcoin ve kripto paraların hızlı bir toparlanma yaşamasını sağladı. İlerleyen dakikalarda toplantının başlamasıyla daha hızlı yükselişler görebiliriz

Genel olarak toplantıda dair detaylar bu şekilde. Anlık gelişmeleri takip eden yatırımcılar bu süreçte volatiliteyi kendi lehlerine kullanmayı başardı.