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Büyük Umutlarla Bekleniyordu, Fiyata Etkisi Olmadı! Altcoin için Oyun Bitti mi?

Büyük umutlarla beklenen yakım mekanizmasının uygulanmaya başlamasına rağmen altcoin'in fiyatı düşüyor. Altcoin için sırada ne var?
12:35
24 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çok beklenen yüzde 1,2 oranında vergi yakımı özelliği yakın zaman önce Terra Classic (LUNC) Blockchain’inde uygulamaya alındı. Özellik, token’ın fiyatının yükselmesi konusunda yatırımcılara büyük umut olsa da beklenen olmadı ve fiyat düşüşe geçti.

Gerçekler ve Spekülasyonlar

Yakım özelliği, Binance, KuCoin gibi birçok kripto para borsasından destek alsa da LUNC fiyatı yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Ayrıca, piyasaya sürülmesinden sadece bir gün sonra, LUNC’nin yüzde 1,2 oranındaki vergi yakımı özelliğinin sorunlarla karşı karşıya olduğu açıklandı. Ancak, yatırımcılar ve destekçiler, düşüşe rağmen hala altcoin’e olan güvenlerini koruyorlar. LUNC yatırımcıları, LUNC’nin yükselmeye devam edeceğine ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda eski ihtişamını geri kazanacağına inanıyor.

Yakım mekanizmasında görülen bazı sorunlarla ilgili bilgiler ortaya çıktığında, bunu geliştiricilerin sorunu çözmek için çalıştıklarını belirten haberler izledi. Sorun ne olursa olsun, iyi haber şu oldu; piyasaya sürüldükten sonra günlük yakım oranı 243 milyonun üzerine çıktı ve dört milyardan fazla LUNC token’ının yakımı yapıldı. Bu kesinlikle olumlu bir gelişmeydi, çünkü bu kadar büyük miktarların yakımının yapılıyor olması gelecekte LUNC’nin arzının önemli ölçüde düşeceğine işaret ediyor. Böylece, uzun vadede LUNC’nin fiyatının yükselmesi beklentisi söz konusu.

İlginç bir şekilde, tüm bu gelişmeler arasında sosyal medyada da bazı yanlış bilgiler ortaya çıktı. Örneğin, Twitter’daki insanlar Binance tarafında yakım uygulamasına olan destek konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığı için olumsuz spekülasyonlara yaptı. Twitter’da yakından takip edilen kripto para meraklısı Classy, ​​Binance’ın desteğiyle ilgili üretilen spekülasyonların önün geçecek olan gerçek senaryodan bahsetti. LUNC’nin ağ yakımlarının Binance’un yakım özelliğini desteklendiğini ve bu destekle token yakımının önemli ölçüde artacağını belirtti.

LUNC için Beklentiler Ne?

Geçen ay büyük çıkış yapan LUNC, vergi yakımının ardından yatırımcıların beklentilerini karşılayamadı. LUNC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 8,18 düşüşle 0,000252 dolardan işlem görüyor.

Kripto analiz şirketi Santiment’tan elde edilen veriler, bu düşüşte rol almış olabilecek birkaç nedeni ortaya koyuyor. Örneğin, LUNC’nin işlem hacmi son birkaç gün içinde önemli ölçüde düştü. Buna ek olarak, altcoin‘in ağ etkinliği de benzer bir düşüş rotasını takip etti. 23 Eylül itibariyle, LUNC’un dört saatlik grafiği de benzer bir tablo çizdi, çünkü piyasa göstergelerinin çoğu düşüş trendine işaret ediyordu. Örneğin, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Chaikin Para Akışı (CMF), her ikisi de düşüş sinyali veriyordu. Bu da satıcılar için avantaj sağladı. Ayrıca, 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), yine düşüşe işaret ederek 55 günlük EMA’nın altında işlem görüyor. Bu nedenle, yakın zamanda canlandırılan token için kısa vadede ne olacağı henüz belli değil.

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