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Shiba ınu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, yakımlar, ortaklıklar ve yeni listelemeler topluluğun umudu olmaya devam ediyor.

Fidelity, SHIB’e Yeşil Işık Yaktı!

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Fidelity Investments, geçtiğimiz günlerde önde gelen bir Shiba Inu fenomeni tarafından yapılan bir talebe yanıt verdi. En popüler Shiba Inu fenomenlerinden biri olan ShibPP, yakın tarihli bir tweet’te, Fidelity Investments’tan müşterilerine SHIB alım satım hizmeti sunup sunmayacağını sordu. Şirketlere varlık yönetimi hakkında danışmanlık verenFidelity, hali hazırda müşterilerine Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) hizmeti sunuyor. Fenomen ”Fidelity, SHIB topluluğu platformunuzda Bitcoin ve Ethereum alım satım işlemlerine ek olarak, SHIB’i de sisteminize entegre etmenizi istiyor.” diye sordu. Şaşırtıcı bir şekilde Fidelity, fenomenin talebine şu anda yalnızca Bitcoin ve Ethereum sunduğunu söyleyerek yanıt verdi. Şirket, gelecekte kripto para teklifini genişletmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Bu etkileşim, SHIB topluluğunda büyük heyecana neden oldu.

Bu ayın başlarında Fidelity Investments, bireysel müşterilerine komisyonsuz kripto para alım satım hizmetleri sunduğunu duyurdu. CNBC, şirketin bireysel yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum alıp satmasına izin vermek için tasarlanmış bir girişim olan Fidelity Crypto hizmetini sunacağını bildirdi. Amerikan finansal hizmetler şirketi, bağlı kuruluşu Fidelity Digital Assets aracılığıyla desteklenen kripto para birimleri için saklama hizmetleri sağlayacak. CNBC ile paylaşılan bir açıklamada Fidelity şunları söyledi:

Müşterilerimizin nereye yatırım yaptıkları bizim için çok önemli. Fidelity müşterilerinin önemli bir kısmı zaten kripto paralar ile ilgileniyor ve kripto sahibi. Fidelity’nin eğitim, araştırma ve teknolojisinden yararlanabilmeleri için onlara tercihlerini destekleyecek araçlar sağlıyoruz.

Fidelity, Neden Önemli?

Fidelity ayrıca, Bitcoin saklama hizmetleri sağlamak da dahil olmak üzere kripto paralara dair başka ticaret hizmetleri de sunar. 26 Nisan’da Fidelity, çalışanlarının 401(k) hesapları aracılığıyla emeklilik tasarruflarının bir kısmını Bitcoin‘de yatırmalarına izin verdi. Fidelity Investments, yönetimi altındaki 9,9 trilyon doları aşan varlığa sahip ABD’deki en büyük finansal hizmetler şirketlerinden biridir. Şirket sonunda Shiba Inu’yu kripto para tekliflerine entegre etmeye karar verirse, SHIB bireysel yatırımcılar arasında yaygın olarak benimsenmesine katkıda bulunacaktır.

Shiba Inu destekçileri, SHIB‘nin ana akım olarak benimsenmesi için baskı yapmaya devam ediyor. Topluluk, sosyal medya sayfalarında Change.org çevrimiçi imza kampanyasının bağlantısını paylaşarak Shiba Inu’nun Robinhood’da listelenmesine olanak sağlamıştı. Bildirildiği üzere, çevrimiçi dilekçe, komisyonsuz ticaret platformunun SHIB için destek eklemesini talep ediyordu. İlginç bir şekilde, Robinhood nihayet Nisan ayında platformunda Shiba Inu’yu listeledi.