Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Büyük Hayal Kırıklığı! DOGE’ye Twitter’dan Kötü Haber: Malesef..!

Büyük Hayal Kırıklığı! DOGE’ye Twitter’dan Kötü Haber: Malesef..!

Dogecoin (DOGE) Elon Musk ve Twitter sayesinde büyük oranda değer kazanırken, kritik gelişme hayal kırıklığı yarattı. 
14:00
4 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) Elon Musk ve Twitter sayesinde büyük oranda değer kazanırken, kritik gelişme hayal kırıklığı yarattı.

Durduruldu!

Dogecoin’in fiyatı, Twitter’ın Dogecoin’i desteklemesi beklenen kripto para cüzdanını geliştirme ve başlatma planlarını durdurduğuna dair yeni raporların ortaya çıkmasından sonra %11’den fazla düştü. Platfotm, şirketin Dogecoin’i destekleyebilecek böyle bir kripto cüzdan geliştirme planlarını durdurduğunu açıkladı. DOGE, neredeyse anında %15 oranında düşerek 0.1365 dolardan 0.1165 dolara geriledi. DOGE, son zirvesinden bu yana %20’den fazla düşüş kaydetti.

Bu, Tesla CEO’su Elon Musk‘ın sosyal medya şirketini devralmasından kısa bir süre sonra meydana geldi. Bu gelişme, tartışmalı satın alma anlaşması, Dogecoin için olumlu bir gelişme olarak görülüyordu. Musk, DOGE’yi potansiyel olarak sosyal platforma entegre etmeyi defalarca ima etti, ancak şimdilik sadece teorik bir olasılık olarak kalıyor. Bu haftanın başlarında Bernstein, Twitter’ın kripto paraların geleceği olmasını beklemenin “mantıksız” olmadığını söyledi. Dogecoin’in fiyatı, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından üç haneli bir ralli yaşadı. Ancak Platformer raporu nedeniyle DOGE, son 24 saat içinde en kötü performans gösteren altcoin’ler arasında yer alıyor.

Analistlerden Kritik Uyarı!

Daha önce bildirildiği üzere, teknoloji blog yazarı Jane Manchun Wong geçen ay Twitter’ın kendi cüzdan prototipi üzerinde çalıştığını açıkladı. Geçen Eylül ayında Twitter, içerik oluşturucuların Bitcoin ile bahşiş almasını mümkün kılan bir özellik sundu. Şirket daha sonra Jack Dorsey CEO olarak istifa ettikten sonra Şubat ayında Ethereum için destek ekledi. Birkaç ay önce, sosyal medya platformu, kullanıcılarının NFT profil resimlerine dönüştürmelerine de izin verdi.

Bazı analitslere göre, Twitter’ın Dogecoin’i bir ödeme seçeneği olarak benimseyeceğine veya Dogecoin’i gelecekteki kripto cüzdan stratejisinin merkezi haline getireceğine dair kesin ve somut bir kanıt bulunana kadar, Dogecoin satın almak riskli. %40’lık devasa bir ralli kulağa etkileyici gelebilir, ancak bu yalnızca Dogecoin’in fiyatının 0,06 dolardan 0,084 dolara “yükseldiği” anlamına geliyor. Geçtiğimiz 18 ay boyunca, Musk’ın TV’de Saturday Night Live‘da konuk olarak “The Dogefather” rolünde ekranlarda yer almasından  bu yana DOGE yerinde saydı. Twitter anlaşmasının kesinleşmesine kadar geçen sürede DOGE yerinden bile oynamadı. Sonuç olarak, DOGE’de kesin bir düzeltmenin gelmesi mümkün.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoin İçin Müjde! Yol Haritasına Eklendi!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoin İçin Müjde! Yol Haritasına Eklendi!
Analistten Çarpıcı Açıklama: Bu Altcoin Yükselirken Diğer İkisi Düşecek!
Analistten Çarpıcı Açıklama: Bu Altcoin Yükselirken Diğer İkisi Düşecek!
Dev Müjde: İlk 15’teki Altcoin Artık Menkul Kıymet Değil!
Dev Müjde: İlk 15’teki Altcoin Artık Menkul Kıymet Değil!
Band Coin Neden Yükseliyor? Band Coin Analist Yorumları!
Band Coin Neden Yükseliyor? Band Coin Analist Yorumları!
Büyük Fırsat! Dev Borsa, Bu Altcoin’i Listeliyor! Gelecek Vaat Eden Proje!
Büyük Fırsat! Dev Borsa, Bu Altcoin’i Listeliyor! Gelecek Vaat Eden Proje!
Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Büyük Çıkış Yapan Altcoin için Rapor: 30 Kasım!
Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Büyük Çıkış Yapan Altcoin için Rapor: 30 Kasım!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Oylama 2023’e Ertelendi!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Oylama 2023’e Ertelendi!
Şok Karar! Ripple’a (XRP) Tarihinin En Büyük Müjdesi Geldi! Sonunda..!
Şok Karar! Ripple’a (XRP) Tarihinin En Büyük Müjdesi Geldi! Sonunda..!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022