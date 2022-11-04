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Dogecoin (DOGE) Elon Musk ve Twitter sayesinde büyük oranda değer kazanırken, kritik gelişme hayal kırıklığı yarattı.

Durduruldu!

Dogecoin’in fiyatı, Twitter’ın Dogecoin’i desteklemesi beklenen kripto para cüzdanını geliştirme ve başlatma planlarını durdurduğuna dair yeni raporların ortaya çıkmasından sonra %11’den fazla düştü. Platfotm, şirketin Dogecoin’i destekleyebilecek böyle bir kripto cüzdan geliştirme planlarını durdurduğunu açıkladı. DOGE, neredeyse anında %15 oranında düşerek 0.1365 dolardan 0.1165 dolara geriledi. DOGE, son zirvesinden bu yana %20’den fazla düşüş kaydetti.

Bu, Tesla CEO’su Elon Musk‘ın sosyal medya şirketini devralmasından kısa bir süre sonra meydana geldi. Bu gelişme, tartışmalı satın alma anlaşması, Dogecoin için olumlu bir gelişme olarak görülüyordu. Musk, DOGE’yi potansiyel olarak sosyal platforma entegre etmeyi defalarca ima etti, ancak şimdilik sadece teorik bir olasılık olarak kalıyor. Bu haftanın başlarında Bernstein, Twitter’ın kripto paraların geleceği olmasını beklemenin “mantıksız” olmadığını söyledi. Dogecoin’in fiyatı, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından üç haneli bir ralli yaşadı. Ancak Platformer raporu nedeniyle DOGE, son 24 saat içinde en kötü performans gösteren altcoin’ler arasında yer alıyor.

Analistlerden Kritik Uyarı!

Daha önce bildirildiği üzere, teknoloji blog yazarı Jane Manchun Wong geçen ay Twitter’ın kendi cüzdan prototipi üzerinde çalıştığını açıkladı. Geçen Eylül ayında Twitter, içerik oluşturucuların Bitcoin ile bahşiş almasını mümkün kılan bir özellik sundu. Şirket daha sonra Jack Dorsey CEO olarak istifa ettikten sonra Şubat ayında Ethereum için destek ekledi. Birkaç ay önce, sosyal medya platformu, kullanıcılarının NFT profil resimlerine dönüştürmelerine de izin verdi.

Bazı analitslere göre, Twitter’ın Dogecoin’i bir ödeme seçeneği olarak benimseyeceğine veya Dogecoin’i gelecekteki kripto cüzdan stratejisinin merkezi haline getireceğine dair kesin ve somut bir kanıt bulunana kadar, Dogecoin satın almak riskli. %40’lık devasa bir ralli kulağa etkileyici gelebilir, ancak bu yalnızca Dogecoin’in fiyatının 0,06 dolardan 0,084 dolara “yükseldiği” anlamına geliyor. Geçtiğimiz 18 ay boyunca, Musk’ın TV’de Saturday Night Live‘da konuk olarak “The Dogefather” rolünde ekranlarda yer almasından bu yana DOGE yerinde saydı. Twitter anlaşmasının kesinleşmesine kadar geçen sürede DOGE yerinden bile oynamadı. Sonuç olarak, DOGE’de kesin bir düzeltmenin gelmesi mümkün.