Üçü de aynı gün çok daha büyük bir ralli yapabilir. Peki fiyat yükselişini tetikleyecek önemli gelişme ne?

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Türk kripto para yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği popüler altcoinler için beklenen gün yaklaşıyor. Fiyat bunun etkisiyle artıyor. Ayı piyasaları 12 ayı aşkın süredir devam ediyor ve birçok projenin yok olduğun şahit olduk. Ancak diğer tarafta daha iyisi için çabalayan ekipler de bulunuyor. Bu çabaların meyveleri boğa sezonunda alınacak ve vakit daralıyor.

Shiba Coin (SHIB)

Shiba Inu ve ekosistemindeki altcoinler geliştiriciler Shibarium için büyük müjdeyi vermeye hazırlanırken yükseliyor. Shiba Inu (SHIB) 2021 yılında popüler olduktan sonra diğer meme tokenlerden farklı olarak çeşitli adımlar attı. NFT, DeFi ve Metaverse alanındaki çabaları başta Dogecoin olmak üzere diğer rakiplerine örnek oldu. Elbette bu durum fiyattaki artışı da destekliyor. Geleceğe hazırlanan Shiba Coin yeni projeleri hayata geçirirken rakipleri onun izini takip ediyor.

Shibarium, ekip tarafından duyurulan son büyük adımdı. Kendi layer2 çözümünü hayata geçirmeyi hedefleyen Shiba Coin ekibi topluluğunun sadakatiyle daha da büyümek için çabalıyor. DeFi platformu başlatıldığında yaşanan fiyat dalgalanmasını hatırlarsak yine benzer bir şey görmemiz mümkündür.

Shibarium Ne Zaman?

Polygon’a benzer şekilde tasarlanan Shibarium geliştiricilere üzerinde çalışabilecekleri hızlı ve ölçeklenebilir bir platform sunarken, yatırımcılara da düşük işlem ücretleriyle işlem yapma imkanı tanıyacak. Lansman tarihi yaklaşıyor ve halihazırda Shiba Inu’nun ekosisteminin bir parçası olan iki Ethereum tabanlı altcoin bazı önemli fiyat hareketlerine tanık oluyor.

İlk altcoin olan Bone ShibaSwap (BONE), yönetim tokeni olarak ve ağdaki gas ücretlerinin ödenmesinde kullanılacak. BONE, 14 Şubat’taki 1,27 dolarlık fiyatından 1,62 dolara %27’lik bir sıçrama yaptı. Bu arada Doge Killer (LEASH), 379 dolardan 652 dolara yükselerek %69’luk büyük bir artış gösterdi. Bu kripto varlık başlangıçta Shiba Inu (SHIB) ekosisteminin sadık üyelerini ödüllendirmenin bir yolu olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Bununla birlikte, LEASH‘in gelecekteki faydası, 2021 Mayıs’ında piyasaya sürülmesinden bu yana daha gizemli hale geldi.

Shibarium’un ne zaman piyasaya sürüleceğine gelince, geliştiriciler henüz kesin bir çıkış tarihi belirlemedi. Ancak Shytoshi Kusama, yakın zamanda Twitter’da verdiği bir yanıtta, beta sürümünün önümüzdeki hafta yayınlanabileceğini ima etti. Ayrıca Mayıs ayından çok önce projenin başlatılacağının da altını çizdi.